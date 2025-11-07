La gestora de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria defiende su gestión frente al demoledor informe municipal

La empresa Canaricem defiende su gestión de los cementerios municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Según la gerente de la empresa concesionaria, Marina Bethencourt, resalta que las cuentas de la entidad "están auditadas todos los años y tenemos toda la documentación en regla". Estas declaraciones llegan después de que el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, desvelara en el último pleno las demoledoras conclusiones de un informe que narra las irregularidades que se están produciendo en los camposantos de la ciudad.

Según Spínola, «hay un incumplimiento sustancial de las obligaciones contractuales por parte del concesionario». Inversiones no ejecutadas, opacidad contable, alteraciones en la estructura operativa o externalización de servicios sin autorización municipal son las principales irregularidades que desvela el informe. El mismo detalla que existe una alteración del equilibrio económico financiero por causas imputables al concesionario y una reducción en costes de personal. Cuestiones que el edil calificó de infracciones de carácter grave.

"Ni nos han informado, ni nos han notificado"

Bethencourt indicó esta semana a este periódico que desconocían la existencia de este informe. "Ni nos han informado, ni nos han notificado que haya algo que no sea correcto o que no esté completo", resaltó, motivo por el cual no hizo mayor valoración de un documento que afirma desconocer su contenido en profundidad más allá de las declaraciones del concejal de Hacienda recogidas por la prensa la semana pasada.

"Es verdad que solicitan documentación y nosotros se la presentamos siempre", matizó Bethencourt, "luego hay papeles que ellos exigen que son cuestiones de las que no llevamos un registro". En cualquier caso, indicó que si el Ayuntamiento quiere finalmente tomar medidas contra la empresa "eso llevará un trámite y tendrá que verse en base a qué toman esa decisión".

Muro de nichos apuntalado por riesgo de caer, en el cementerio de Vegueta. / Andrés Cruz

Cuatro posibles medidas contra la empresa

Spínola expuso cuatro posibles medidas contra la empresa concesionaria: abrir un expediente sancionador, requerir al concesionario la regularización contable y la entrega de cuentas desagregada e identificación completa de los ingresos y servicios, suspender o anular la tasa de mantenimiento y una cuarta medida más contundente, comenzar a un expediente de resolución del contrato.

Con referencia a esta última medida, la gerente de Canaricem matizó igualmente que "si quieren recuperar la concesión también será en base a qué". No obstante, subrayó que se trata "de algo que no ha pasado, de lo que no tenemos constancia, que no se nos ha notificado". Aun así, indicó que están "dispuestos a colaborar en lo que necesiten" en referencia al segundo informe que va a solicitar Spínola de arquitectura y obra que evalúe el estado de los camposantos.

Mal estado de los nichos

La voz de alarma saltó hace un año, cuando el edil encargó este primer informe, por la presencia de nichos agrietados y zonas descuidadas en los camposantos. La gerente de Canaricem apuntó entonces que el mal estado de muchas zonas mortuarias se debe a "la mala calidad" de los materiales que se utilizaron en la construcción de los enterramientos con más de medio siglo de antigüedad. Además del contenido de los mismos o en el caso de Vegueta, la cercanía al mar.

Canaricem tiene la concesión de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria desde 1997. La adjudicación fue otorgada durante la alcaldía de José Manuel Soria durante 50 años, por lo que todavía restan 22 años, de ahí que la oposición (PP, Vox y CC) pidieran premura en tomar medidas para reconducir la situación. En manos de la entidad están los cuatro camposantos municipales: San Lázaro, Las Palmas (Vegueta), el Puerto y Tafira.