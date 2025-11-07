El Gobierno de Canarias reclama a Las Palmas de Gran Canaria datos más precisos para controlar el precio del alquiler

El Gobierno de Canarias quiere conocer con más detalle los datos disponibles sobre el mercado residencial de Las Palmas de Gran Canaria antes de abordar la solicitud de declaración de zona tensionada realizada por el Ayuntamiento. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad se ha dirigido al consistorio para solicitar información objetiva sobre el precio del alquiler, cartografías precisas y un cronograma de acciones, entre otros documentos.

Requerimiento de datos objetivos y fuentes oficiales

El departamento autonómico ha llevado a cabo un requerimiento de subsanación para obtener del consistorio datos objetivos del precio de las viviendas en venta y en alquiler, ya que la información contenida en el informe en el que el Ayuntamiento apoya su solicitud procede en gran medida de portales inmobiliarios y no de fuentes oficiales metodológicamente válidas. De acuerdo con fuentes de la Consejería, también se ha solicitado que toda esta documentación incluya un desglose por tipología y zona.

Necesidad de precisión geográfica y análisis por barrios

El Gobierno, que nunca ha llegado a realizar una manifestación expresa contra la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado tensionado, sí ha pedido al consistorio información más específica en el ámbito geográfico, con cartografía y coordenadas precisas y con expresión de barrios, distritos y secciones censales; es decir, áreas concretas de la ciudad donde esa tensión residencial resulte más evidente.

Esta petición coincide con el contenido del informe solicitado por la empresa Visocan al Colegio de Economistas de Las Palmas, que apuntaba a situaciones dispares según las zonas estudiadas.

El Gobierno pide también un calendario de medidas tras la declaración

La petición de Obras Públicas también abarca el día después de la declaración. El Gobierno de Canarias quiere conocer con detalle un calendario y un cronograma de acciones exigidas por la Ley de Vivienda una vez tuviera lugar la asunción de la zona de mercado tensionado durante el plazo de tres años previsto en la legislación, así como las necesidades de financiación o ayudas que se puedan tramitar al efecto.

Cuarta solicitud del Ayuntamiento para declarar la zona tensionada

Esta solicitud tiene lugar la misma semana en la que el Ayuntamiento ha reiterado por cuarta vez ante el Gobierno de Canarias su solicitud para declarar la ciudad como Zona de Mercado Residencial Tensionado, una medida amparada en la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 que permitiría limitar los precios del alquiler.

La petición se basa en un informe municipal elaborado con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que concluye que la capital cumple tres de los cuatro requisitos legales, como que las familias destinan más del 30% de sus ingresos al pago de vivienda y servicios básicos y que los alquileres han subido por encima del 3% del IPC.