Operación salvar los ficus: Las Palmas de Gran Canaria tiene un plan para mejorar sus cuidados

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha arrancado en el barrio de San José una actuación especial para mejorar la salud y la estabilidad de sus ficus, así como la convivencia con otros elementos de la ciudad. A través de poda de aireado, una técnica que mejora la ventilación interna del ramaje y la entrada de luz en la copa, Parques y Jardines busca favorecer la salud del árbol, fortalecer su estructura, reducir el riesgo de roturas y, con ello, bajar el número de incidencias que recibe el servicio.

La ciudad cuenta con 8.800 ficus de diferentes tipos que representan alrededor del 24% del total de árboles censados en Las Palmas de Gran Canaria. Los ficus se han consolidado en el paisaje urbano por ser árboles de gran porte y resistencia, crecimiento rápido y capacidad para dar sombra. Sin embargo, la abundancia de estos árboles en zonas antropizadas es un reto de gestión, por los problemas de convivencia y mantenimiento que presentan, ya que su plantación se ha realizado hasta ahora demasiado cercana a edificaciones y en alcorques estrechos.

Consecuencias de los ficus

Como consecuencia de ello, las raíces levantan el pavimento, las ramas interfieren con fachadas y cableados, y la hojarasca estacional cae sobre las aceras. A ello se une que los ficus son ejemplares con alta prevalencia de mosca blanca, una plaga que si bien no enferma los árboles sí genera sensación de suciedad, a consecuencia de la melaza que segrega.

Visita de la concejala Gemma Martínez Soliño a San José. / LP/DLP

Hasta ahora, la poda de los ficus ha sido para controlar su desarrollo y, en casos extremos, generar formas concretas que no respetaban las necesidades del arbolado. La nueva propuesta de la Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Jardines es atender nuevas formas de poda y ampliar alcorques de forma paulatina allá donde se pueda.

“Sabemos que el ficus ha generado molestias en muchos barrios, pero también sabemos que gestionarlo con rigor y sensibilidad es la única manera de convivir con él sin renunciar a la sombra y al valor ambiental que aporta”, afirmó Gemma Martínez Soliño, concejala del área, en su visita al Paseo de San José.

Diversificación del arbolado urbano

Martínez Soliño destaca la poda de aireado como una forma de apostar por la arboricultura moderna y la sostenibilidad, y que se hará respetando los periodos de nidificación de las aves. “Estamos haciendo lo que debió hacerse hace años: intervenir con método, con respeto y con visión de conjunto. No podar por reacción, sino planificar con sentido común y criterio técnico.”

El Ayuntamiento recuerda que la diversificación del arbolado urbano será una prioridad en las futuras plantaciones, reduciendo la dependencia de especies únicas como el ficus y favoreciendo un equilibrio mayor entre sombra, biodiversidad y mantenimiento.

Inicio de un modelo de trabajo

La actuación en San José marca el inicio de un modelo de trabajo que se extenderá progresivamente a otros barrios donde existen ficus y otras especies con problemáticas similares. El objetivo es reconciliar a los vecinos y vecinas con su patrimonio verde, cuidando los árboles y mejorando la calidad de vida en los espacios públicos.

La fórmula adoptada en San José se irá extendiendo a otros barrios de la ciudad, tal y como explicó Martínez Soliño: “Iremos desarrollando este mismo modelo donde haya esta misma problemática con los ficus, aplicando una metodología planificada, cuidando la salud del arbolado y atendiendo las necesidades de la gente. Queremos una ciudad más verde, pero también más equilibrada y habitable”.