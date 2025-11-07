Pregón de las fiestas de Santa Isabel de Hungría

Las fiestas de Santa Isabel de Hungría en Escaleritas han comenzado con gran entusiasmo, con un pregón inaugural a cargo de la alcaldesa Carolina Darias, que destacó la rica historia y la identidad de este emblemático barrio. La celebración, que se extenderá hasta finales de noviembre, combina eventos religiosos, culturales y solidarios que unen a la comunidad en un ambiente de convivencia.

La historia de Escaleritas: de sus orígenes a la actualidad

Durante su intervención, Darias recordó los primeros días de Escaleritas, fundado en los años 40 como una de las primeras urbanizaciones sociales de la ciudad, promovida por el Patronato Municipal de la Vivienda. La alcaldesa celebró la importancia histórica del barrio y su evolución como un lugar de encuentro para los vecinos. "Hoy celebramos con orgullo nuestra historia, un legado que perdura en la parroquia de Santa Isabel de Hungría", afirmó.

Un templo como alma del barrio

La alcaldesa también resaltó la importancia de la parroquia, inaugurada en 1948, como símbolo espiritual y de unión para la comunidad de Escaleritas. Tras más de 70 años de pertenencia al Ayuntamiento, el templo ha sido cedido a la Diócesis de Canarias, asegurando su permanencia como un lugar de fe y esperanza para las futuras generaciones.

Reconocimiento a la labor comunitaria

Además, Darias hizo mención especial al trabajo de la comisión de fiestas y la Asociación de Vecinos El Mirador de Escaleritas y Altavista, cuyo compromiso con el barrio ha sido clave para mantener vivo su espíritu de convivencia y participación. También celebró las mejoras urbanísticas realizadas en la zona, como la peatonalización y la repavimentación de la Plaza de la Argentina, contribuyendo a hacer de Escaleritas un lugar más accesible y seguro.

Programación de las fiestas: una mezcla de tradición y solidaridad

Las celebraciones, que se extenderán hasta el 29 de noviembre, ofrecen una variada programación para todos los públicos. A continuación, se destacan algunos de los eventos más esperados:

I Festival de Taifa Bajo las Estrellas (sábado 8 de noviembre): con actuaciones de grupos folclóricos como Agrupación Folklórica Cambuyón y el Cuerpo de Baile Tamaima .

(sábado 8 de noviembre): con actuaciones de grupos folclóricos como y el . Solemne Quinario (del 10 al 14 de noviembre): un ciclo de actos religiosos con la participación de las calles del barrio, bajo el lema "Donde nace la entrega" .

(del 10 al 14 de noviembre): un ciclo de actos religiosos con la participación de las calles del barrio, bajo el lema . Pasacalle Solidario (sábado 15 de noviembre): a favor de Cáritas Parroquial , con la recogida de alimentos no perecederos.

(sábado 15 de noviembre): a favor de , con la recogida de alimentos no perecederos. XVII Maratón Solidario de Cuentacuentos (viernes 21 de noviembre): con una recaudación destinada a proyectos parroquiales de cooperación internacional.

(viernes 21 de noviembre): con una recaudación destinada a proyectos parroquiales de cooperación internacional. Día Infantil (sábado 22 de noviembre): un día lleno de diversión con talleres creativos, hinchables , espectáculo de payasos y una chocolatada en la Plaza de la Argentina.

(sábado 22 de noviembre): un día lleno de diversión con talleres creativos, , espectáculo de payasos y una chocolatada en la Plaza de la Argentina. Cierre de las fiestas (sábado 29 de noviembre): con una obra de teatro titulada ‘Robo en el hotel’, seguida de una Merienda-Bingo de despedida en el Centro Parroquial.

El domingo 16 de noviembre, la Función Solemne en honor a Santa Isabel de Hungría contará con la participación del obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz Hernández, y el Coro Parroquial de Santa Isabel de Hungría.

Estas fiestas no solo son un homenaje a la historia del barrio, sino también una celebración de la comunidad, la cultura y la solidaridad, y un momento para fortalecer el sentimiento de pertenencia de todos los vecinos de Escaleritas.