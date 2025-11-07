Una riñonera, una guagua y un punto de venta: así funcionaba la red de heroína en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 48 años, con un amplio historial delictivo, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La operación, bautizada como “Good Morning”, ha permitido desarticular uno de los puntos de distribución de heroína más activos de la capital y se enmarca en un conjunto de actuaciones recientes para combatir la venta de estupefacientes en la ciudad.

La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial, comenzó tras detectar un repunte en el tráfico y consumo de heroína en el centro urbano.

El detenido, vinculado al entorno de otros puntos de venta ya desmantelados como el que motivó la detención del conocido “El Guaca” operaba de forma sistemática desde su domicilio en el barrio de La Paterna, saliendo cada mañana en guagua hacia la parte baja de la ciudad para distribuir dosis entre sus compradores habituales.

Con 60 detenciones previas y cinco condenas firmes por delitos relacionados con el narcotráfico que suman más de 25 años de prisión, el perfil del arrestado respondía al de un reincidente experimentado. El pasado 29 de octubre, los agentes lo interceptaron durante su trayecto habitual portando 65 envoltorios de heroína listos para su venta en el interior de una riñonera.

Tras su detención, y con autorización del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, se procedió al registro de su vivienda. Allí se incautaron más de 100 gramos adicionales del mismo estupefaciente, alcanzando un total de 131 gramos de heroína, además de 7.765 euros en efectivo, una pistola de aire comprimido, una balanza de precisión y numerosas joyas ocultas en el interior de un armario.

El arrestado fue puesto a disposición judicial y ha ingresado en prisión provisional.

Un golpe al tráfico de heroína en la capital

Con esta operación, la Policía Nacional refuerza su estrategia contra el tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria, logrando neutralizar uno de los principales focos de distribución de heroína activos en la isla.

La Policía Nacional agradece la colaboración vecinal y recuerda que cualquier ciudadano puede contribuir de forma confidencial, si tiene indicios de actividades delictivas, a través del apartado “Colabora” de la web oficial.