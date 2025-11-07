La Audiencia Provincial confirma la condena a un ex alto cargo de Las Palmas de Gran Canaria por acoso sexual

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado la condena de cinco meses de cárcel para el exdirector de Gabinete del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Quintero, por un delito de acoso sexual hacia una trabajadora municipal a su cargo. La sentencia determina que sometió a la denunciante a una situación "intimidatoria, humillante y hostil" con numerosas insinuaciones de índole afectiva entre 2020 y 2021, todo ello bajo la presión psicológica de que debía acceder a sus pretensiones si quería conservar su puesto como cargo de confianza.

La empleada comunicó estos hechos a la secretaría en noviembre de 2021, lo que activó el protocolo de prevención frente al acoso sexual y motivó al alcalde en ese momento, Augusto Hidalgo, a destituir de sus funciones a Quintero. Fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 3, que le impuso el pago de una indemnización de 20.000 euros, pero recurrió el fallo.

Ahora, la Audiencia Provincial confirma que el penado se excedió de sus funciones al pasar a controlar el horario de la denunciante, retenerla en su despacho durante periodos excesivos de tiempo o someterla a un "control personal", impidiendo que se reuniera con concejales fuera del entorno laboral.

Amenazas para su devenir profesional

Cuando la trabajadora municipal, representada por la letrada María Rosa Díaz Bertrana, se negaba a las proposiciones y a la intimidad física que pretendía su superior, pasaba a recibir un trato distante y amenazas por las consecuencias que esto podría suponer para su devenir profesional.

Las reuniones en su despacho se extendían durante horas y el penado sacaba a colación asuntos que no guardaban ninguna relación con el trabajo.

Comentarios sobre el físico y la vestimenta

La denunciante fue objeto de numerosos comentarios sobre su físico y su vestimenta. Quintero le decía que el uso de bailarinas le hacían un culo feo" o que "tenía un buen trasero". Llegó a hacer una analogía con una conocida pareja de la farándula nacional por la diferencia de edad que existía entre ambos: "Tú eres mi Laura Escanes y yo soy tu Risto Mejide".

Asimismo, el encausado le pedía que le diera "abrazos reparadores" en busca de una intimidad física, le invitaba a desayunar en lugares alejados de la sede municipal y a diversas comidas que camuflaba como reuniones informales de trabajo.