'Calles con arte' convierte La Isleta en un museo al aire libre

El orgullo isletero se siente nada más poner un pie en las calles del barrio. La popular escalera de la calle Faya, recién pintada de alegres colores, pregona la cultura y la creatividad que se vive en la zona, este sábado con más razón.

La segunda edición de la iniciativa municipal 'LPGC, calles con arte' llega a La Isleta con una propuesta de aunar "arte, cultura, identidad y memoria colectiva" , como señaló la alcaldesa, Carolina Darias, durante la inauguración.

Una jornada que arrancó desde las 11:00 horas y que se extiende hasta las 20:00 horas de este sábado con exposiciones, danza, performances, talleres participativos, música y pintura en directo y que ha convertido las calles Taliarte y Guaires y la plaza de Adargoma en un museo y espacio de creación al aire libre.

Espectáculo artístico, este sábado en la calle Taliarte. / La Provincia

Una de las actividades que más atrajo la atención de los visitantes, quizás porque echaba mano de la nostalgia, fueron los paneles con fotos antiguas. Muchos de los que asistieron se buscaban -o buscaban a alguien conocido-. Fue el caso de Eduardo Luján, exbarbero de la calle Osorio. "¡No me esperaba verme aquí!", señala mientras una de sus vecinas lo coloca frente a su retrato.

Ahí, recordó curiosas y divertidas anécdotas de la época. "Ya era peluquero cuando llegué a La Isleta procedente de Teror. Vine a trabajar y a salir adelante, éramos muchos hermanos, así que empecé ahí como barbero y luego lo compré. Fui el dueño durante 50 años".

A Eduardo se le escapa un "mi Isleta querida", casi a modo de suspiro. "Recordar es volver a vivir, dicen".

Eduardo Luján, barbero de la calle Osorio, señala una de las fotos antiguas en la que sale, de pie junto a la silla de la barbería donde trabajaba. / La Provincia

Unos metros más adelante, y junto al escenario donde las actuaciones y los bailes tienen lugar, está el puesto del Instituo Canario de Estudios Antropológicos. Encabezado por uno de sus responsables, Jorge Pulido, imparten un taller de cerámica para jóvenes "para que no pierdan el contacto con la cultura local", aclara.

Pintaderas de muy diversas formas y significados, Jorge y sus compañeros van explicando la historia y el sentido de cada una de ellas.

Tolerancia y reivindicación

Entre moldeado y moldeado, también reivindica: "Aunque la identidad de La Isleta sigue estando ahí, cada vez más se vive hacia adentro, hacia lo individual. Por eso, cosas como esta que nos hacen salir a la calle -sin coche- es importante para que los niños puedan conocer más de su cultura".

Entre sus reivindicaciones está el acceso a la vivienda. Cuestiona la gentrificación y la especulación a la que está sometida el barrio. "Es doloroso ver que los jóvenes isleteros tienen que salir de aquí para vivir en otra parte, mientras que otros que vienen de fuera con mayor poder adquisitivo, sí pueden comprar aquí".

Jorge aclara que en el espíritu del barrio siempre ha prevalecido la tolerancia y el buen recibimiento, pero pide que "no se olvide" a quienes han nacido ahí "y quieren seguir haciéndolo".

Es un sentir que prevalece. Mientras el arte y la pintura siguen dibujando formas y paisajes, los vecinos reivindican. Es la idiosincrasia del barrio. José Jerez sale del portal de su casa en la calle Guaires. Va a dar un paseo y ver los puestos. Le ha gustado especialmente la exposición sobre la historia de los cambulloneros.

"Mi familia lo era: padre, tíos y abuelo". 70 años viviendo en el barrio le han hecho ver, y vivir, muchas circunstancias, pero hoy lamenta que la presión turística "asfixie" al barrio. "En los últimos meses han venido a mi casa no sé cuántas inmobiliarias para que se las venda. Me preocupa que le barrio se masifique y pierda su identidad", concluye.

"A los isleteros del futuro"

Para no perderla, y para recordársela a las futuras generaciones, casi llegando a la plaza Adargoma está el taller de escritura con una sugerente idea: escribir una carta a los "isleteros del futuro". Impulsado por la Biblioteca Pública Municipal de La Isleta, los participantes redactan aquello que quieren para el barrio y que les piden a las siguientes generaciones que tengan en cuenta, cuiden y respeten.

Iliomar y Eduardo son pareja. El primero, nacido y criado ahí. El segundo, acogido en un nuevo lugar de residencia. Los dos coinciden en algo en sus páginas: preservar la identidad del barrio.

Esas cartas van a una urna, que hasta dentro de varias décadas no se abrirán, como una urna del tiempo.

Artistas de bodypainting, ayer en La Isleta. / La Provincia

'Calles con arte' atrae a residentes de otros municipios. Es el de Aytami Vega, artista de bodypainting. Llega desde Agüimes y se ha interesado por símbolos de la zona como el Monumento a los Marineros, ubicado en la entrada a la zona portuaria. Los recrea en el cuerpo de dos voluntarios sobre los que pinta.

Tras el éxito de Alcaravaneras

Esta segunda edición viene precedida por el éxito que tuvo en Alcaravaneras el pasado mes de marzo.

La alcaldesa, Carolina Darias, subrayó el valor de la iniciativa, a la vez que invitó a disfrutar de una jornada en la que “las calles, sin vehículos, que se convierten en un espacio de encuentro para la ciudadanía”. Acompañada del concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y del concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, visitaron cada uno de los puestos y compartieron con sus artistas las impresiones de la iniciativa.

La alcaldesa, Carolina Darias, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y el concejal de Distrito Isleta Puerto Guanarteme, Héctor Alemán, se interesan por lo que realiza uno de los participantes. / La Provincia

Íñiguez añadió que 'Calles con arte' llega tras su paso por Alcaravaneras “para mostrarnos que la ciudad se puede vivir de otra manera”. El edil puso en valor la implicación vecinal y el protagonismo del barrio, al señalar que “a través de la acción cultural y del arte, los isleteros reivindican su identidad, defienden su barrio y transforman su entorno”.

Participantes

Entre los participantes, se contó con Jonathan Ortega, coordinador del popular blog Conoce La Isleta y su texto 'Por qué habitamos La Isleta', con el que se elaboraron las viñetas.

El mural confeccionado con fotografías antiguas son de la colección “Las rutas de la memoria” de Desireé Hernández, y los recuerdos de las familias recopiladas en la publicación “Relatos isleteros” de Esther Quintero también tuvieron su protagonismo.

Los centros educativos de la zona se sumaron a la propuesta. Alumnado de los colegios Canteras, León y Castillo y Saucillo exhibieron sus trabajos relacionados con el barrio y estudiantes de arte del IES La Isleta se sumaron a la creación de un mural participativo en la calle Faya, creado y dirigido por los artistas plásticos Felo Monzón y Tono Cruz.

En lo que respecta a las artes escénicas, las academias 'No Limits Pole Dance Studios' y 'Con B de Baile' ofrecieron clases abiertas de danza y baile, Lavina Saradangani dirigió 'Bailes de Bollywood' y la Academia de interpretación Guacimara Correa representó el montaje 'Escenas Isleteras' como homenaje al barrio.

Una veintena de bares y restaurantes del barrio y el Mercado del Puerto se sumaron también con el concurso 'Tapas con arte', integrando una ruta gastronómica con recetas elaboradas para la ocasión que estarán disponibles hasta el próximo sábado, 15 de noviembre. Las mejores propuestas serán premiadas tanto por un jurado de expertos como por el público que las deguste y participe en la votación popular que ya está abierta.