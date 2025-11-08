El Gobierno de Canarias prepara una central eléctrica flotante para el otoño de 2026 contra los apagones en Gran Canaria

La solución de emergencia al riesgo de apagón en Gran Canaria llegará a través del Puerto de Las Palmas. El Gobierno de Canarias trabaja para instalar, antes de que acabe 2026, una central eléctrica flotante -similar a los antaño conocidos como ‘barcos de la luz’- que solo funcionará de forma puntual en los momentos de mayor demanda. La instalación, que será financiada por el Ministerio de Transición Ecológica, ha sido dada a conocer esta semana a los miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria en una primera toma de contacto y aún debe emprender la tramitación administrativa y ambiental, por lo que su puesta en marcha no podrá tener lugar, previsiblemente, antes del otoño del próximo año.

Un barco de la luz para paliar el déficit energético

La llegada de la central eléctrica flotante permitirá paliar en gran medida el déficit de generación de energía al que se enfrenta Gran Canaria, 138 megavatios que suponen un riesgo para la continuidad de la actividad industrial y comercial, así como para la vida cotidiana de una isla con aproximadamente un millón de personas entre habitantes y turistas. El barco de la luz puede generar 100 megavatios, lo que supone casi una quinta parte de los 550 estimados en los momentos de mayor demanda.

Funcionamiento puntual como último recurso

La infraestructura flotante no estaría en funcionamiento de manera permanente. Su instalación está concebida como un último recurso para garantizar el suministro eléctrico en la Isla y solo generará energía si es necesario una vez puestos en marcha todos los grupos ya existentes, cuando se detecte un riesgo próximo.

Uno de los barcos de la empresa Karpowership en la bahía de San Cristóbal. / Andrés Cruz

Diferencias con el proyecto de Totisa

Este carácter puntual es una de las principales diferencias entre este proyecto y la propuesta de Totisa para instalar una central eléctrica con gas natural en el Puerto. Además, esta instalación no será utilizada para dar suministro de electricidad a los buques que lleguen al puerto, como sí habría hecho la planta recientemente rechazada por el Ejecutivo canario después de que la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático emitiera una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable por el riesgo que habría supuesto para la población.

Proyecto temporal hasta la entrada en funcionamiento de Salto de Chira

El barco también tiene un carácter más efímero que la planta de gas. Mientras la propuesta de Totisa habría supuesto una concesión demanial en el Puerto de Las Palmas que se habría extendido varias décadas, esta otra iniciativa tiene una duración prevista de tres años a partir de su puesta en marcha, prorrogable de uno en uno por otros dos, a la espera de que la central de Salto de Chira pueda entrar en funcionamiento y se renueven las centrales térmicas de la Isla.

Evaluación ambiental y tramitación administrativa

El proyecto, aún en una fase inicial, deberá superar una evaluación ambiental ordinaria, lo que garantiza un análisis exhaustivo de los aspectos relacionados con la contaminación, la seguridad o la operatividad. Este procedimiento, más pormenorizado que el simplificado, se ha alargado durante varios años en casos como el de Totisa, aunque esa dilación se debió a la documentación insuficiente aportada por la empresa promotora y la consiguiente necesidad, por parte de la administración, de reclamar informes más exhaustivos. Lo cierto es que las varias evaluaciones ambientales de la primera fase del decreto de emergencia de la Consejería de Transición Ecológica tardaron menos de un año en estar completadas.

Ubicación y seguridad en el Puerto de Las Palmas

La opción de la central eléctrica está clara, así como su ubicación en el Puerto de Las Palmas, aunque aún queda por dilucidar su emplazamiento específico, bien en fondeo o atracada en alguno de los muelles de la capital grancanaria. Aunque la primera opción puede resultar aparentemente más ventajosa para mantener libre la línea de atraque en un puerto con más de 10.000 escalas anuales y poco espacio para nuevos barcos, el amarre de la unidad a un noray aparece como la fórmula con más garantías desde el punto de vista de la seguridad y la operatividad marítima.

Reunión con la Autoridad Portuaria y consenso institucional

Este fue uno de los aspectos abordados por los miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria este miércoles en la reunión informativa que mantuvieron con el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández Suárez, que se muestra satisfecho por el resultado del encuentro: “Agradecemos que la Autoridad Portuaria nos haya invitado a explicar el proyecto y la buena noticia es que todos entendieron que hay un problema grave y que la solución es necesaria para que Gran Canaria no se vaya a cero energético”, explica.

La central eléctrica flotante 'Karadeniz' a su paso por la isla de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Los miembros del Consejo de Administración y los técnicos invitados a la reunión elevaron sus cuestiones a Hernández Suárez. El presidente de la Federación de Empresas Portuarias, José Juan Socas, reconoce que aún es poca la información que se maneja y que eso imposibilita hacer un pronunciamiento al respecto. Ahora, la patronal intentará obtener datos más precisos para que la junta directiva pueda estudiarlos antes de opinar. En este sentido, el director general asegura que se está negociando “para encontrar la opción más viable y aceptable para todas las partes” y se ha ofrecido a responder a todas las dudas que puedan surgir antes de la siguiente reunión.

Karpowership suministrará el barco de generación eléctrica

La empresa turca Karpowership será la encargada de proporcionar este recurso energético. Algunos de sus buques han fondeado en otras ocasiones en aguas portuarias de Gran Canaria, como fue el caso del Karadeniz Powership Onur Sultan, que llegó a la bahía de San Cristóbal en septiembre de 2024 después de haber permanecido en la costa de Mozambique para suministrar energía a la población, o el Goktay Bey, que permanece desde este miércoles en aguas portuarias de Las Palmas antes de dirigirse a República Dominicana desde Senegal.

Mozambique, Ecuador, Cuba o Turquía (tras los terremotos) son solo algunos de los países que han optado por estos recursos para garantizar el suministro de electricidad a la población, pero también Canarias ha recurrido a ellos. Tenerife dependió de uno de ellos entre 1962 y 1973. Durante esos once años, el Nuestra Señora de la Luz cubrió la creciente demanda de las ciudades que aumentaban su población a un gran ritmo. El conocido como barco de la luz estuvo atracado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y en mayo de 1973 se trasladó al Puerto Naos, en Lanzarote, donde fue utilizado para abastecer a la potabilizadora y, posteriormente, a la compañía Unelco.

Coste indefinido del servicio energético

El precio de los servicios de la empresa Karpowership no suele estar cerrado, sino que se acuerda con los estados con los que se firman los contratos. Uno de los últimos fue con Ecuador, donde cobró unos 250 millones de dólares por tener tres barcazas durante un periodo de seis a 18 meses por el servicio completo, es decir, el flete de los barcos, el combustible y el servicio de energía, aunque a diferencia de lo que se plantea para Gran Canaria, allí daban soporte continuo. El precio aproximado de la electricidad suministrada es de 0,14 dólares por kilovatio hora.