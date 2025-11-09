"Con las bicis al parque, no al portal de mi madre": vecinos del Barranquillo Don Zolio protestan por el carril bici
Diferentes carteles ubicados en el barrio muestran el malestar de los ciudadanos
El nuevo carril bici del Barranquillo Don Zolio está generando molestias a los vecinos.
Por ello, a modo de protesta, han colgado algunos carteles por el barrio. "No al carril bici", "Con las bicis al parque, no al portal de mi madre" o "Ayuda mal usada, calle colapsada", son algunas de las frases que pueden leerse en las pancartas colocadas en señales o árboles.
Habrá ampliación.
