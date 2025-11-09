Escaleritas reivindica el folclore en sus fiestas

El barrio de Escaleritas celebra desde el viernes sus fiestas en honor a Santa Isabel de Hungría con un pregón a cargo de la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, seguido del primer Festival de Taifa Bajo Las Estrellas en la plaza de la Argentina. Los actos continuarán mañana con el Quinario en honor a Santa Isabel de Hungría, bajo el lema Donde nace la entrega.

Durante su intervención, la alcaldesa recordó los orígenes del barrio y destacó el valor histórico, cultural y comunitario de Escaleritas. «Hoy abrimos con orgullo las puertas de esta celebración para reivindicar unas fiestas y, sobre todo, una historia que es la nuestra: la historia del barrio de Escaleritas», expresó Darias, quien evocó sus inicios en los años cuarenta como una de las primeras urbanizaciones sociales de la ciudad, promovida por el Patronato Municipal de la Vivienda.

La alcaldesa subrayó también la importancia de la parroquia de Santa Isabel de Hungría como centro espiritual y símbolo de unión vecinal. «Este templo, bendecido en 1948, ha sido el alma de la comunidad y testigo de miles de historias. Su cesión a la Diócesis de Canarias, tras más de siete décadas perteneciendo al Ayuntamiento, asegura que seguirá siendo casa de fe, de abrazos y de esperanza para las futuras generaciones», afirmó.

Darias aprovechó su intervención para reconocer la labor del párroco y de la comisión de fiestas, así como el compromiso de la Asociación de Vecinos El Mirador de Escaleritas y Altavista.

Ayer tuvo lugar una jornada centrada en el folclore en la plaza de la Argentina, que contó con actuaciones de la Agrupación Folklórica Cambuyón, el cuerpo de baile de Tamaima, Beira Baixas de Silvares y el Grupo Folklórico Arnao.

El próximo sábado se celebrará el tradicional Pasacalle Solidario en apoyo a Cáritas Parroquial, acompañado por una charanga y la recogida de alimentos no perecederos por distintas calles del barrio. El viernes 21 tendrá lugar el XVII Maratón Solidario de Cuentacuentos, cuya recaudación se destinará a proyectos parroquiales de cooperación internacional.