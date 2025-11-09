Así va la reforma del Centro Insular de Deportes en Las Palmas de Gran Canaria

Las entrañas del Centro Insular de Deportes han quedado al descubierto mientras continúan las obras de reforma y modernización de las instalaciones deportivas.

Las demoliciones realizadas desde que comenzaran los trabajos hace siete meses dejan visible el ‘esqueleto’ del techo de madera y la estructura del edificio libre de hormigón y metales. El consejero de Deportes del Cabildo insular, Aridany Romero, destaca que la reforma «está yendo a buen ritmo». Añade que se ha ejecutado ya el 18% de los trabajos y que «el cronograma se está cumpliendo a rajatabla» para llegar al primer semestre del 2027 con la reforma finalizada.

El proyecto ‘Mirando al Mar’, a cargo de la empresa Construplan, cuenta con una inversión de 18,3 millones de euros. El objetivo, transformar por completo uno de los espacios deportivos más emblemáticos de la Isla.

Uno de los laterales de la estructura de la que se han retirado ya 9.000 toneladas de materiales. / Cabildo de Gran Canaria

Las obras han implicado la demolición de la fachada, del gimnasio y de los acabados interiores del pabellón.

Hasta el momento, los residuos retirados suman casi 9.000 toneladas. Solo de piedras, hormigón, bloques, pladur, alicatado y pavimento, las extracciones ascienden a 8. 000 toneladas. El resto de residuos quitados lo componen metales, maderas y vidrios que suponen 892 toneladas más.

La nueva cubierta contará con 728 paneles fotovoltaicos acorde a un criterio de sostenibilidad. Ocuparán un total de 1.902 metros cuadrados.

Cubierta del Centro Insular de Deportes que será reformada con paneles fotovoltaicos. / Cabildo de Gran Canaria

El consejero insular de Deportes detalló que los cubículos y la parte del vestuario ya están en proceso, así como la base de la nueva piscina en la planta cero, «en lugar de en la planta superior donde se encontraba antes».

«Historia viva» del deporte

Una instalación accesible para los usuarios, ese es el objetivo. Romero destaca que, en las visitas realizadas junto al presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, ya eran conscientes de que estaban «derrumbando» para «modernizar la historia».

Un proceso transformador de uno de los sitios donde se ha congregado clubes y partidos importantes del deporte de la Isla. «Hablamos de las mayores gestas deportivas tanto del C. B. Gran Canaria, como del Guaguas o del Olímpico».

Más de 3.000 usuarios abonados al Centro Insular de Deportes, cuentan los días para acceder a unas instalaciones renovadas. No solo para disfrutar de las disciplinas deportivas, sino de las actividades dirigidas.

Para los asistentes como público, el aforo se verá ligeramente modificado. El número de butacas previo a la obra era de 4.750 unidades. Una vez reformado, quedará en 3.522. «Contará además con todos los parabienes arquitectónicos, no solo en términos de seguridad, sino también de sostenibilidad gracias a los paneles solares del techo».

Control acústico

Otro de los aspectos que el proyecto ‘Mirando al Mar’ tiene en cuenta es el control del ruido. «No queremos que la nueva instalación genere ninguna distorsión a los vecinos ni a su descanso. Hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con los vecinos del edificio Fayna porque se va a tener un especial sentido de responsabilidad en lo que a control acústico se refiere».

Proyectar el nuevo centro, no solo como una instalación de referencia en lo deportivo, sino en lo urbanístico. «Queremos que se convierta en un edificio singular al que se le tenga un cariño arquitectónico», añade, «integrado y acorde al entorno».

El proyecto 'Mirando al Mar' también priorizará los espacios abiertos y las vistas a la Avenida Marítima y a la bahía. / Cabildo de Gran Canaria

La fachada de hormigón, que formaba parte de su identidad, pasa a un segundo plano, que no tendrá ya tanta presencia. Un diseño más amable que elimina los «mazacotes grises», subraya Romero. «A partir de ahora tendrá un aspecto más amable, donde resaltará la madera».

La modernización será similar a la que el Cabildo insular lleva a cabo en el estadio de Gran Canaria, «alejado de la idea que se tiene de las grandes instalaciones deportivas».

Un 'Gran Canaria Arena Bis'

La gran cancha, manteniendo sus dimensiones actuales, modificará su piso. «Va a tener un parqué de última generación que se podrá retirar y volver a incorporar como hacemos en el Gran Canaria Arena». De hecho, el titular de Deportes del Cabildo, resalta que será «una especie de Gran Canaria Arena Bis» que se podrá usar de forma multidisciplinar, pero que perderá su identidad. Seguirá llamándose Centro Insular de Deportes.

Eventos deportivos tradicionales como baloncesto, fútbol sala o voleyball seguirán disputándose, pero también conciertos, actuaciones o deportes de contacto como boxeo o las artes marciales, disciplinas cada vez más al alza.

«Las arenas del mundo ya no son solo instalaciones que se utilizan para las prácticas físico-deportivas, sino que tienen un uso versátil».

Piscina a ‘cota cero’

Una de los cambios más significativos es la modificación de la piscina. «No tenía sentido que estuviese en una cota más alta», señala Aridany Romero. «Por eso, pasa a la cota cero, es decir, a la cota de calle».

Zona reservada para la piscina, que pasará a estar a cota de calle. / Cabildo de Gran Canaria

Esa modificación permitirá a los responsables del proyecto ganar espacios para otras actividades. «La segunda y tercera planta serán lugares para explotar la actividad deportiva dirigida», añade.

Zonas abiertas, como la propia cubierta superior de la piscina, serán aprovechadas por los usuarios que disfrutarán de la práctica deportiva y de las buenas condiciones del clima de la Isla durante todo el año.

El proyecto ‘Mirando al Mar, tomó ese nombre por la relevancia que tendrían las vistas privilegiadas a la bahía. Descubrir las paredes, sustituirlas por cristaleras. Una combinación de espacios abiertos con espacios cerrados. «Habrá incluso un espacio en el que se podrá caminar al aire libre y se podrá ver toda la Avenida Marítima y la bahía», resalta Romero.

El hilo conductor que ‘construye’ el futuro del histórico edificio de la Avenida Marítima y que sigue una tendencia global que auna arquitectura con sostenibilidad.