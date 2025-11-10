Armas Trasmediterránea refuerza su conexión entre islas con el regreso de sus fast ferries
La compañía recupera los buques Volcán de Tagoro y Volcán de Taidía tras su mantenimiento, mejorando la experiencia y la conectividad entre Gran Canaria y Tenerife
El Grupo Armas Trasmediterránea ha reincorporado, desde este 10 de noviembre, sus fast ferries Volcán de Tagoro y Volcán de Taidía a la línea marítima entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Con esta medida, la naviera refuerza la conectividad interinsular, permitiendo también enlaces directos entre Gran Canaria y Fuerteventura, con destino al puerto de Morro Jable.
Los buques regresan al servicio tras un periodo de mantenimiento programado que incluyó mejoras en el confort a bordo, reafirmando el compromiso de la compañía con la calidad y seguridad del transporte marítimo.
Más comodidad, ventajas y sabor canario a bordo
Con la reincorporación de los buques, los pasajeros podrán disfrutar nuevamente de los servicios característicos de la ruta, como las tarifas Turista+, que combinan comodidad y flexibilidad, y una oferta gastronómica con productos canarios que pone en valor la riqueza culinaria del Archipiélago.
Además, los clientes podrán acceder al programa de fidelización Sea Club, que ofrece ventajas exclusivas, acumulación y canje de puntos en todos los trayectos, mejorando la experiencia de viaje con Armas Trasmediterránea.
La naviera reafirma así su compromiso con el desarrollo económico, social y turístico de Canarias, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa