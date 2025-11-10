Armas Trasmediterránea refuerza su conexión entre islas con el regreso de sus fast ferries

El Grupo Armas Trasmediterránea ha reincorporado, desde este 10 de noviembre, sus fast ferries Volcán de Tagoro y Volcán de Taidía a la línea marítima entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Con esta medida, la naviera refuerza la conectividad interinsular, permitiendo también enlaces directos entre Gran Canaria y Fuerteventura, con destino al puerto de Morro Jable.

Los buques regresan al servicio tras un periodo de mantenimiento programado que incluyó mejoras en el confort a bordo, reafirmando el compromiso de la compañía con la calidad y seguridad del transporte marítimo.

Más comodidad, ventajas y sabor canario a bordo

Con la reincorporación de los buques, los pasajeros podrán disfrutar nuevamente de los servicios característicos de la ruta, como las tarifas Turista+, que combinan comodidad y flexibilidad, y una oferta gastronómica con productos canarios que pone en valor la riqueza culinaria del Archipiélago.

Además, los clientes podrán acceder al programa de fidelización Sea Club, que ofrece ventajas exclusivas, acumulación y canje de puntos en todos los trayectos, mejorando la experiencia de viaje con Armas Trasmediterránea.

La naviera reafirma así su compromiso con el desarrollo económico, social y turístico de Canarias, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.