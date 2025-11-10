Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un avispero atemoriza a los niños y niñas de un parque de Escaleritas

El nido de avispas se encuentra en el interior del tren infantil desde hace dos semanas, con la consiguiente alerta de las familias

Avispero adherido al tren infantil del parque de La Estrella, en Escaleritas.

Avispero adherido al tren infantil del parque de La Estrella, en Escaleritas. / LP/DLP

Un avispero de grandes dimensiones atemoriza a los niños y niñas de un parque de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. Las familias usuarias de la zona de juegos infantiles llevan dos semanas denunciando la situación al servicio municipal de Parques y Jardines, sin que les hayan resuelto el problema, según denuncian a este periódico.

El nido de avispas se encuentra adherido a la pared interior del tren infantil del parque de La Estrella, uno de los más frecuentados en esta zona de la capital grancanaria.

Un avispero en un parque infantil representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad, especialmente para los niños, debido a la proximidad y la imprevisibilidad del comportamiento de las avispas. Entre los principales peligros:

  • Picaduras múltiples, las avispas pican en grupo si se ven amenazadas y pueden picar varias veces sin morir
  • Mayor vulnerabilidad entre los niños por no reconocer el peligro o ser más propensos a efectos secundarios en caso de picadura
  • Riesgo de reacción alérgica grave (anafilaxia)
  • Peligro oculto o inadvertido al estar en un lugar poco visible

Los expertos recomiendan bajo ningún concepto intentar destruir un nido de avispas y evitar la zona donde se encuentre el mismo. En su lugar, se debe avisar al ayuntamiento o servicio de control de plagas y, en caso de picadura, los consejos son los siguientes: lavar la zona con agua y jabón, aplicar frío local, observar signos de alergia o llamar a Emergencias 112 en caso de síntomas graves.

Un avispero atemoriza a los niños y niñas de un parque de Escaleritas

