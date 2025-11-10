Un avispero atemoriza a los niños y niñas de un parque de Escaleritas

Un avispero de grandes dimensiones atemoriza a los niños y niñas de un parque de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. Las familias usuarias de la zona de juegos infantiles llevan dos semanas denunciando la situación al servicio municipal de Parques y Jardines, sin que les hayan resuelto el problema, según denuncian a este periódico.

El nido de avispas se encuentra adherido a la pared interior del tren infantil del parque de La Estrella, uno de los más frecuentados en esta zona de la capital grancanaria.

Un avispero en un parque infantil representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad, especialmente para los niños, debido a la proximidad y la imprevisibilidad del comportamiento de las avispas. Entre los principales peligros:

Picaduras múltiples , las avispas pican en grupo si se ven amenazadas y pueden picar varias veces sin morir

, las avispas pican en grupo si se ven amenazadas y pueden picar varias veces sin morir Mayor vulnerabilidad entre los niños por no reconocer el peligro o ser más propensos a efectos secundarios en caso de picadura

por no reconocer el peligro o ser más propensos a efectos secundarios en caso de picadura Riesgo de reacción alérgica grave (anafilaxia)

(anafilaxia) Peligro oculto o inadvertido al estar en un lugar poco visible

Los expertos recomiendan bajo ningún concepto intentar destruir un nido de avispas y evitar la zona donde se encuentre el mismo. En su lugar, se debe avisar al ayuntamiento o servicio de control de plagas y, en caso de picadura, los consejos son los siguientes: lavar la zona con agua y jabón, aplicar frío local, observar signos de alergia o llamar a Emergencias 112 en caso de síntomas graves.