CC pide a la empresa que gestiona los cementerios que depure responsabilidades

El grupo municipal de Coalición Canaria (CC) ha pedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria revisar en profundidad la concesión de los cementerios municipales tras conocerse un informe sobre presuntas irregularidades en la gestión de la empresa concesionaria Canaricem. En estos momentos, el Consistorio estudia abrir un expediente sancionador o incluso iniciar la resolución del contrato.

El documento, presentado en el Pleno de octubre por el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, apunta a posibles incumplimientos graves del contrato, como inversiones no ejecutadas, falta de transparencia contable y externalización de servicios sin autorización municipal.

Coalición Canaria pide depurar responsabilidades

El portavoz de CC, David Suárez, valoró que el informe “confirma punto por punto las preocupaciones” que el grupo ha venido trasladando, y recordó que su formación presentó recientemente una moción para realizar una auditoría integral y un plan de adecentamiento de los cementerios.

“Si hoy sabemos que hay inversiones que no se han ejecutado o servicios externalizados sin permiso es porque por fin se ha mirado con lupa una concesión de 50 años”, señaló Suárez, destacando que el documento municipal “pone negro sobre blanco el mal estado de los cementerios y el incumplimiento de la concesionaria”.

Privatización y control municipal

Coalición Canaria recordó que ya se opuso en 1997 a la privatización del servicio. Suárez defendió que los cementerios “no pueden quedar sometidos a una lógica puramente mercantil” y vinculó los problemas actuales con “décadas de falta de control por parte del Ayuntamiento”.

Desterioro en las istalaciones del cementerio de San Lázaro / Andrés Cruz

Según el portavoz de los nacionalistas, durante este tiempo se habrían acumulado “pleitos, condenas y pagos millonarios a la concesionaria”, lo que habría afectado tanto al mantenimiento de los recintos como a las arcas municipales.

Deficiencias estructurales y auditoría pendiente

En la moción presentada en el Pleno de octubre, CC ya alertaba de hundimientos en el Cementerio de San Lázaro, nichos desalojados y zonas en mal estado. El grupo nacionalista considera “incomprensible” que el Ayuntamiento aún no haya encargado una auditoría específica sobre el estado arquitectónico y de infraestructuras.

Entre las deficiencias señaladas, destacan muros deteriorados, suelos en mal estado, baños inoperativos, falta de accesibilidad y zonas ajardinadas abandonadas, aspectos que, según CC, “contravienen las obligaciones asumidas por la concesionaria en 1997”.

Petición de medidas y continuidad del servicio

A la vista de las conclusiones del informe, Suárez ha solicitado que el Ayuntamiento remita el expediente completo a los servicios jurídicos para determinar la gravedad de los incumplimientos, y que se valore la apertura de un expediente sancionador o la resolución anticipada del contrato, garantizando siempre “la continuidad del servicio y los derechos de las familias”.

“El objetivo debe ser tomar decisiones, depurar responsabilidades y garantizar que los cementerios de la ciudad sean espacios dignos y bien cuidados”, concluyó.