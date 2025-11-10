Carolina Darias, sobre el carril bici en Barranquillo de Don Zoilo: "Hay que ver las mejoras siempre pensando en el conjunto"

La implementación de un nuevo carril bici en Barranquillo de Don Zoilo, en Las Palmas de Gran Canaria, está generando preocupación entre los vecinos y vecinas de la zona. Este proyecto, una de las grandes apuestas municipales por la movilidad sostenible en toda la ciudad, ha supuesto la realización de unas modificaciones en la carretera de este barrio que los residentes consideran un "peligro" para la seguridad vial. La alcaldesa, Carolina Darias, apuntó que las obras apenas están empezando, por lo que van a continuar "de la mano de los vecinos y siempre pensando en el conjunto" para analizar las mejoras que se pueden introducir.

En esa línea, se ha convocado una reunión que tendrá lugar este martes con todas las áreas implicadas para evaluar las actuaciones y analizar las quejas vecinales. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, ya ha mantenido un encuentro con el representante de la asociación vecinal, Matías Dávila, quien ha presentado un escrito dirigido a la alcaldía y a la jefatura de la Policía Local.

Conectividad y accesibilidad

Darias matizó que los carriles bici responden a una mejora en la "conectividad y accesibilidad" que se venía demandando desde hace tiempo en Ciudad Alta: "La ciudadanía ocupa más el espacio público, especialmente en lo que tiene que ver con carriles bici, como están haciendo las grandes ciudades de este país y de la Unión Europea".

En este sentido, indicó que se trata de un proyecto que da continuidad a la inversión que permitió introducir los carriles bici en la zona baja de la capital grancanaria. "Cuando hablamos de una ciudad asequible y accesible, damos mucha importancia a los vehículos de movilidad personal", explicó.

Quejas vecinales

La alcaldesa añadió que los retrasos en la construcción de los carriles bici está generando "controversia", así como diversos problemas de movilidad y retenciones derivadas de las modificaciones en las vías.

Por ello, Darias subrayó: "Hay algunos cambios que deben llevarse a cabo, siempre con una escucha activa. Vamos a intentar que todas esas peticiones puedan tener cabida si técnicamente son posibles, pero hay que verlas".