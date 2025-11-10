Expertos en derecho del trabajo analizan los retos de la IA y la era digital

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura celebra este jueves y viernes, 13 y 14 de noviembre, en el CICCA la cuadragésima tercera edición de sus Jornadas de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos.

Durante dos intensas jornadas, destacados magistrados, catedráticos, juristas y profesionales del derecho del trabajo y de los recursos humanos abordarán los nuevos desafíos del mundo laboral, la incidencia de la inteligencia artificial, la flexibilidad en la empresa y la evolución de la jurisprudencia laboral.

El acto inaugural se celebrará el jueves 13 de noviembre a las 16:30 horas, tras la recepción y acreditaciones. La primera ponencia estará a cargo de Omar Molina García, graduado social y director del área laboral en Augusta Abogados, bajo el título de Trabajo y Tecnología: Inteligencia Artificial y Teletrabajo bajo la Lupa Jurídica.

Ponencias

A continuación, intervendrán María Salas Porras, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga, y Carmen Sánchez Gombau, licenciada y doctora en Psicología por la Universidad de Valencia, con la conferencia Relaciones Laborales en Transformación: Claves Jurídicas y Estrategias para Liderar el Futuro.

El viernes, 14 de noviembre, la jornada matinal comenzará a las 09:30 horas con la ponencia Mobbing Laboral: Cómo Detectarlo, Prevenirlo y Actuar con Éxito, a cargo del doctor Francisco Trujillo Pons, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I.

Impacto en las empresas

Seguidamente, Óscar González Prieto, magistrado especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, abordará las Decisiones Clave en lo Social: Impacto Real en Empresas y Recursos Humanos. Posteriormente, representantes del INSS, Mutua Asepeyo, UGT Canarias y la Confederación Canaria de Empresarios debatirán sobre La Incapacidad Temporal: Perspectiva Jurídica y Retos en su Gestión.

La sesión matinal concluirá con la ponencia Responsabilidad Civil en el Ámbito Profesional: Lo que Todo Graduado Social Debe Saber, a cargo de José Antonio Jareño Moratalla, socio fundador de Globalfinanz.

Por la tarde, a las 17:00 horas, Concepción Morales Vállez, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, expondrá Flexibilidad Empresarial: Herramientas Jurídicas para la Adaptación y el Éxito. A continuación, Antonio Vicente Sempere Navarro, magistrado de la Sala de lo Social (Cuarta) del Tribunal Supremo, analizará los Últimos Pronunciamientos del Tribunal Supremo: Impacto en las Relaciones Laborales.

Toma de posesión

Las jornadas culminarán con el acto institucional del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, en el que se realizará la toma de posesión de nuevos colegiados y colegiadas, la entrega del Premio Joven Laboralista y Accésit, y la imposición de las Medallas al Mérito Colegial.

En esta edición, la Medalla de Oro al Mérito Colegial será concedida a Eladio Javier Sánchez Fleitas, gerente del Colegio, y al Cabildo Insular de Gran Canaria, en reconocimiento a su destacada trayectoria y colaboración institucional con la corporación profesional.

El decano del Colegio, Fermín Ojeda Medina, subrayó que "estas jornadas constituyen un espacio de análisis y encuentro donde convergen la reflexión jurídica, la innovación tecnológica y la experiencia práctica. El graduado social, añadió, es una figura clave en la mediación entre empresa, trabajador y Administración, garantizando la seguridad jurídica y la justicia social en tiempos de cambio".