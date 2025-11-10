Juan Avello y Belén Sánchez optan al decanato de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria

El decanato de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria volverá a disputarse el próximo jueves, 20 de noviembre, debido a que el actual representante del partido judicial más poblado de la provincia, Juan Avello, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura, cumple cuatro años en el cargo. La única jueza que se ha postulado hasta el momento para pugnarle la plaza es Belén Sánchez, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, aunque el plazo para la presentación de candidaturas continuará abierto hasta 24 horas antes de los comicios.

En total, 60 jueces de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y San Mateo están llamados a votar a su próximo portavoz. El principal reto que tendrá por delante quien resulte elegido es la implantación antes de que finalice el año de la última fase de la ley de eficiencia de la justicia, más conocida como la reforma Bolaños, que supondrá la transformación de los órganos unipersonales en Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que asumen más asuntos del Archipiélago.

El cargo supone la asunción de las tareas organizativas necesarias en los juzgados integrantes, lo cual incluye asegurar el funcionamiento del servicio de guardia, convocar juntas de jueces, vigilar el uso de las dependencias judiciales y llevar a cabo el reparto de asuntos. La elección solo corresponde a los integrantes de la judicatura en las poblaciones que cuentan con más de diez juzgados, como es el caso, mientras que en el resto de partidos se selecciona en función del puesto que ocupen los candidatos en el escalafón.

Trayectorias profesionales

El cargo de Juan Avello Formoso, responsable del Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital grancanaria, caduca a principios de diciembre, aunque ha decidido optar a la reelección. Nacido en Oviedo, ingresó en la carrera judicial en 2001 y se trasladó a la capital grancanaria en 2007, donde continúa prestando servicios desde entonces.

Avello, en sus funciones al frente del juzgado, llegó a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar si los usuarios de los préstamos revolving debían pagar los gastos en caso de un acuerdo extrajudicial. La resolución no anuló la ley española, pero sí que permitió a los jueces interpretar a favor del consumidor en caso de apreciar mala fe procesal por parte de la entidad bancaria.

Por otra parte, Belén Sánchez Pérez es magistrada del Juzgado de Violencia Penitenciaria número 1 de la provincia de Las Palmas y se encarga de las cárceles de Salto del Negro y Tahiche, en Lanzarote.

Nuevos retos

Es miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias(TSJC) y juró el cargo en noviembre del año pasado. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de corte centrista y a la que pertenece la magistrada, copa a los siete componentes tras obtener los mejores resultados electorales en los pasados comicios.

La primera dificultad que afrontará quien resulte elegido el 20 de noviembre será el cambio de la planta judicial. Los jueces decanos de todo el país, incluidos los de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, emitieron la semana pasada un comunicado en el que pedían más tiempo para asumir la última fase de la reforma debido a que la falta de medios "puede poner en riesgo" la prestación del servicio público.