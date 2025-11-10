La Minilla de oro: el nuevo barrio más rico de Canarias

Clínicas dentales, de cirugía estética, una peluquería canina o un tasador inmobiliario. Adosados y áticos con piscina completan la que es ya la manzana más rica de toda Canarias. El último Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares 2023 desvela que las familias residentes en la calle Federico García Lorca, en Las Palmas de Gran Canaria, tienen el mayor poder adquisitivo de todo el Archipiélago, con una renta bruta anual que asciende a los 138.758 euros. La Minilla de oro supera así por segundo año consecutivo a la manzana situada entre Venegas y la Avenida Marítima (116.025 euros), antaño la zona más pudiente de las Islas, y a Las Mimosas, en Santa Cruz de Tenerife, con 124.345 euros de renta anual.

Al otro lado de la balanza, San Francisco se convierte en el barrio de menor poder adquisitivo de Las Palmas de Gran Canaria. La barriada situada en lo alto del Risco de San Nicolás queda así por debajo de las Ramblas de Jinámar o Las Rehoyas. En cualquier caso, en ninguno de estos barrios las familias alcanzan los 25.000 euros de renta bruta anual, por lo que la brecha de ingresos con las zonas más ricas de la ciudad supera los 100.000 euros al año, es decir, cuatro veces por encima de los ingresos de un vecino de la calle Gobernador Marín Acuña.

¿Cuál es la zona más pobre de Canarias?

Eso sí, a diferencia de años anteriores, la zona más pobre de Canarias ya no se encuentra en la capital grancanaria. Una de las secciones censales en las que está dividido el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, se erige ahora como el lugar con las familias con menor renta en las Islas: 22.675 euros anuales, es decir, ganan 1.827 euros menos al año que los vecinos de San Francisco, en la capital grancanaria.

Pese a esta brecha, la radiografía que dibuja el Atlas de Distribución de la Renta es positivo, al menos si se compara con el poder adquisitivo de 2019. En cinco años, la mayoría de zonas de Las Palmas de Gran Canaria han aumentado sus ingresos. En un periodo que ha estado marcado por la pandemia y la inflación, tan solo perdieron nivel de ingresos en una zona de La Feria del Atlántico y en otra de Las Mesas, además de un crecimiento de apenas un 1,6% en el corazón de Arenales.

Deficiencias en las viviendas del barrio de San Francisco / Andrés Cruz

La Minilla es una zona de expansión reciente de la ciudad, con urbanizaciones construidas en los 90 y principios de los 2000, antes del estallido de la burbuja. Situado en un lomo sobre la zona Puerto, como si de un mirador sobre ambas bahías se tratara, el barrio se ha convertido en la nueva zona premium de la capital grancanaria. Con 688 residentes, el poder adquisitivo de la sección censal más rica de toda Canarias ha crecido un 33% entre 2019 y 2023. Sus vecinos están en el 1% de la población más rica de España y de las Islas.

La mayor brecha de desigualdad

Entre esta manzana de La Minilla y la conocida popularmente como La Minilla Baja se encuentra la mayor brecha en la desigualdad de la ciudad y de Canarias: entre esta hilera de urbanizaciones y las casas terreras del alto de Guanarteme hay una diferencia de 89.531 euros de renta bruta anual. Ambos lugares están separados apenas por una escalera de 40 metros de largo. Es más, si se mira a la unidad de consumo, esta brecha convierte a la capital grancanaria en la tercera ciudad española con más desigualdad, tras Madrid y Barcelona.

Por encima de la barrera de los 100.000 euros de renta bruta anual hay otra sección censal en La Minilla, entre Concejal García Feo y Manuel Pescador Sánchez. Pero es en los barrios ricos tradicionales de la ciudad donde predominan el resto de zonas que tienen mayor poder adquisitivo: Ciudad Jardín y Tafira Alta; además de la manzana de oro de la Avenida Marítima. En todos ellos superan esa barrera de los 100.000 euros anuales.

Incrementos en el poder adquisitivo

Dentro del 5% más rico de toda Canarias -por encima de los 70.000 euros de renta bruta anual- también hay zonas de Triana; el tramo de la Avenida Marítima entre la Fuente Luminosa y Juan XXIII; Altavista; el entorno de la Base Naval y el tramo de Mesa y López que mira a Guanarteme; y en las urbanizaciones que han crecido en los últimos años alrededor del Hospital Doctor Negrín y la Carretera de Chile.

Cajetines de viviendas vacacionales en Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Castro

Por otro lado, hay zonas de la ciudad que han vivido en estos cinco años un incremento en el poder adquisitivo de hasta el 50%. Es el caso de la zona de Las Canteras entre Playa Chica y Luis Morote, donde han alcanzado los 43.259 euros anuales, frente a los 28.115 en 2019, una cifra más cercana a la que tienen los barrios más desfavorecidos de la capital. En el distrito Puerto también ha habido importantes subidas en Santa Catalina (40,8%) y el Auditorio (33,9%). Un claro signo del fenómeno de la gentrificación, donde la población migrante más pobre y los vecinos de toda la vida están dando paso a familias con más recursos.

Las zonas con menor poder adquisitivo

En cambio, las zonas con menor poder adquisitivo de la capital están en San Francisco (24.502 euros), Jinámar (24.834), Las Rehoyas (24.966) y Zárate (25.419). Todos ellos están en el 1% más pobre de Canarias. Por debajo de 30.000 anuales también están El Polvorín, San Nicolás, El Lasso y Las Chumberas; y partes de La Paterna, Escaleritas, Lomo Blanco, Lomo los Frailes y la Vega. Con 1.426 vecinos, la calle Gobernador Marín Acuña, repleta de edificios con desconchones, es el vivo reflejo de esta realidad; de hecho, allí están los pisos a la venta más baratos de la ciudad, con viviendas disponibles por solo 30.000 euros.

La Rambla de Jinámar ha sido al menos en la última década la zona más pobre de toda Canarias. En 2023 la renta de sus familias alcanzó los 24.834 euros, un 28,3% más que hace cinco años. Esta mejora en el poder adquisitivo de las familias ha sido mayor que la registrada en San Francisco (15,2%) en el mismo periodo.