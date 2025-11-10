Parques, alcantarillado y taxis a demanda: Los Riscos reciben 14 millones para su rehabilitación

La reconversión de solares en huertos urbanos o parques, la renovación de la red de alcantarillado o introducir taxis a demanda son algunas de las propuestas que permitirán mejorar los Riscos de Las Palmas de Gran Canaria. El plan de actuación integral Tejiendo Riscos al borde del Guiniguada ha recibido 14,28 millones de euros de financiación de fondos europeos con los que se podrá poner en marcha la rehabilitación de los barrios de San Nicolás, San Juan y San Roque con el barranco como eje vertebrador del proyecto.

"Este ayuntamiento tenía una deuda histórica con una serie de carencias estructurales que tienen estos barrios", resaltó la concejala de Desarrollo Estratégico, Gemma Martínez Soliño, durante su intervención, "carencias de movilidad, de saneamiento, de zonas verdes". A su vez, la alcaldesa, Carolina Darias, indicó que este proyecto "se enmarca directamente en la estrategia que tiene este gobierno municipal de progreso, que es la estrategia de Las Palmas más próxima, más cuidada y más sostenible".

Hasta 12 líneas de actuación

El plan ha sido elaborado de manera conjunta con distintas áreas y servicios municipales. Hay hasta 12 líneas de actuación que engloban proyectos vinculados con parques y jardines, aguas, movilidad, servicios sociales, consumo energético y medioambiente. La mayor parte de las iniciativas están recogidas en los planes especiales para San Roque, San Nicolás y San Juan-San José, aprobados los dos primeros en 2023 y el tercero pendiente del visto bueno definitivo. Los vecinos también han aportado ideas en la elaboración del plan.

De toda la batería de propuestas, uno de las más avanzadas, por estar ya redactado el proyecto y en cola para salir a licitación, es el Mirador Punta de Diamante y la reconstrucción de la calle Sierra Nevada, vía que lleva cerrada al tráfico desde hace más de siete años para particulares y transporte público. La actuación pretende dotar a la ciudad de un nuevo mirador en lo alto del Risco de San Nicolás poniendo en valor el baluarte que cerraba la muralla norte de la capital. Además, la adquisición de suelo a Defensa hace un año permitirá retranquear el firme de la calle citada.

Terrenos previstos para el mirador de Punta de Diamante. / JUAN CASTRO

En materia de movilidad, el plan contempla nueve estaciones de Sítycleta eléctrica, implantación del taxi a demanda y una mejora en la accesibilidad de los tres barrios. Este último punto permitirá facilitar la movilidad peatonal en parte de la red de callejones, donde el acceso del vehículo privado está bastante limitado por la intrincado de la trama urbana. Además, la Línea 80 de Guaguas Municipales podrá volver a hacer su recorrido completo al reconstruirse la calle Sierra Nevada.

Aguas y zonas verdes

La alcaldesa y la concejala pusieron especial énfasis en la renovación de la red de saneamiento en los tres barrios. Se trata de una de las grandes reivindicaciones vecinales, por lo que el plan reserva más de tres millones para el alcantarillado. En cuanto a zonas verdes, se transformará en un parque la cancha deportiva del viejo colegio de San Roque -cerrado hace más de una década-. Está previsto crear nuevas plazas y huertos urbanos en solares.

También habrá acciones formativas para reducir la brecha digital en las personas mayores y nuevos centros cívicos en San Juan y San Nicolás -este último también tendrá un centro cultural-. Por otro lado, se hará un equipamiento social en el parque de la Finca de Dominguito y se instalarán placas fotovoltaicas en distintos edificios de uso público de los tres barrios.

Sendero del Guiniguada

En cuanto al Guiniguada, la idea será rehabilitar el sendero peatonal que vertebra el cauce entre el Pambaso y el Maipez. También se rehabilitará el aula de la naturaleza de Fuente Morales, tras años de abandono, y habrá mejoras en la finca del Pambaso. El plan incluye también senderos para conectar el barranco con los barrios y mejorar la conexión entre los mismos. Darias resaltó que, en cierta manera, el proyecto da continuidad al Paseo de las Artes y la Cultura canaria que el Consistorio está preparando para el tramo entre Vegueta y Triana.

De los 14,28 millones de euros previstos, el 85% provendrán de fondos Feder de la Unión Europea y el 15% restante de recursos propios del Ayuntamiento capitalino. Inicialmente, el plan que presentó el Consistorio en febrero preveía un paquete de hasta 20 millones. Martínez Soliño especificó que no se renunciará a ningún proyecto y que existe flexibilidad, puesto que si el grado de ejecución es alto podrán acceder a más fondos. Tienen hasta diciembre de 2029 para hacer realidad las iniciativas.