El Club Náutico abre sus puertas a Nuevo Futuro: esta esa la fecha del tradicional rastrillo solidario
El evento abre sus puertas del 27 al 30 de noviembre
Nuevo Futuro regresa un año más al Real Club Náutico de Gran Canaria para celebrar su tradicional Rastrillo Solidario, que roza las cuatro décadas de historia. Así, la entidad que acaba de garantizar su continuidad al comprar el suelo que ocupaba al Puerto de Las Palmas, abrirá sus puertas al público del 27 al 30 de noviembre para recaudar fondos para que esta asociación pueda seguir desarrollando su labor benéfica.
El Rastrillo de Nuevo Futuro es ya una cita emblemática en Gran Canaria, con más de 37 años de historia dedicada a recaudar fondos para hogares de acogida de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. A lo largo de los años, este evento se ha consolidado como un punto de encuentro solidario donde empresas, instituciones y ciudadanos unen esfuerzos para apoyar una causa que transforma vidas.
Gastronomía y actividades
Durante los cuatro días del evento, el público podrá disfrutar de puestos solidarios, gastronomía, actividades, actuaciones y rifas, en un ambiente festivo y familiar, siempre con el propósito de seguir brindando oportunidades a quienes más lo necesitan, afirma Nuevo Futuro, que agradece al Club Náutico y a las entidades colaboradoras su contribución para que cada año esta iniciativa sea posible.
Asimismo, hace un llamamiento a las empresas y particulares que deseen colaborar o realizar donaciones para mantener viva la labor social que realiza esta asociación.
