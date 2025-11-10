Este es el problema del Puerto de Las Palmas que une a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria

La brecha entre los sindicatos y la Autoridad Portuaria de Las Palmas acerca de la gestión del personal del Puerto de Las Palmas y los recintos de Lanzarote y Fuerteventura continúa abierta y, tras varios pronunciamientos por parte del comité de empresa, Comisiones Obreras denuncia el "caos organizativo" en la institución y pide "medidas urgentes". Sin embargo, hay una cosa en lo que coinciden: la falta de personal para atender la creciente actividad en estos recintos.

Comisiones Obreras ha remitido un comunicado en el que afirma que existe "una desorganización interna" en la institución "que se prolonga desde hace muchos meses y ha alcanzado niveles insostenibles", y que afecta tanto "al clima laboral" como a "la calidad del servicio público". A su juicio, hay un "caos estructural y de gestión de los recursos humanos" ocasionado por "la falta de liderazgo, de planificación y de responsabilidad institucional".

Falta de responsables

Entre los factores que influyen en esta situación, detalla el sindicato, se encuentra "la ausencia generalizada de responsables en áreas estratégicas de la entidad" y cita como ejemplo el departamento comercial tras la dimisión temprana de la persona que había sido nombrada jefe de división. Además, cita las delegaciones en los puertos de Lanzarote y Fuerteventura, y otras áreas como Seguridad y Salud laboral, Medio Ambiente, Transformación Digital, Nuevas Tecnologías, TIC y Ciberseguridad, Protección y Seguridad, Servicios de Policía y Operaciones Terrestres, "que están ocupadas por personal de la estructura de dentro de convenio de forma precaria y sin cobertura interna ni reglamentaria que garantice su ocupación efectiva ni su reconocimiento funcional".

Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria. / Juan Carlos Castro

Por otro lado, el sindicato critica que "16 plazas de las 30 aprobadas en la estructura se encuentran vacantes o están desempeñadas por trabajadores de forma interina sin solución de continuidad, sin procedimiento de selección o concurrencia" y que no se han sustituido las jubilaciones e incapacidades temporales, provocando "una sobrecarga de trabajo en varios departamentos" y un "deterioro progresivo de las condiciones laborales" y del clima interno.

Por todo ello, CCOO exige la inmediata cobertura de las plazas vacantes consideradas estratégicas y la aplicación rigurosa de los procedimientos legales de selección y promoción interna, garantizando la profesionalidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades.

Crecimiento desigual

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, asegura que está "totalmente de acuerdo" con la sobrecarga laboral que tiene el personal. El crecimiento de la actividad portuaria "no ha ido a la par con el crecimiento de la estructura de la Autoridad Portuaria", algo que lleva "diciendo desde hace dos años" y que, añade, nadie reivindicó en el pasado.

Calzada defiende que "este puerto necesita una mayor estructura" y ya se ha solicitado a Puertos del Estado que "autorice más plazas, más personal". En ese sentido, señala que La Luz está ya por encima del puerto de Bilbao y tiene menos personal, y "se empeñan en compararnos con Barcelona, Valencia o Algeciras obviando que nosotros tenemos una estructura muchísimo más pequeña".

Convocatorias

No obstante, la presidenta del Puerto aclara que hay ofertas de empleo público para cubrir muchas de las plazas de responsables que saldrán publicas a finales de este año y que se irán cubriendo a lo largo de 2026. "Hasta que no tengamos una mayor estructura acorde a lo que ha crecido este puerto seguiremos teniendo problemas y seguiremos poniendo parches", agrega. En el caso del departamento comercial, la presidenta precisa que se ha reforzado con personal de la Autoridad Portuaria hasta que se pueda convocar públicamente nuevas plazas.

Además, pide el apoyo de la comunidad portuaria y de la institución ya que estas contrataciones dependen de Puertos del Estado y, en última instancia, del Gobierno de España.