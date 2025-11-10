"Estamos temblando, esta mañana tuve que socorrer a una señora": vecinos de Barranquillo Don Zoilo temen la "inseguridad" por el nuevo carril bici

Los residentes de Barranquillo Don Zoilo temen por su seguridad tras las obras para implementar un nuevo carril bici que ha modificado la carretera. Los cambios en esta vía de Las Palmas de Gran Canaria –que conecta Ciudad Alta con la zona baja– han supuesto la eliminación de un carril y el desplazamiento de varios vados, incluyendo el de la farmacia y el de algunas personas con movilidad reducida. Asimismo, se han incorporado unos aparcamientos que, según exponen los vecinos, son un "peligro" tanto para la circulación como para subir y bajar de los vehículos estacionados.

Este martes se ha convocado una reunión con todas las áreas implicadas para evaluar las actuaciones y analizar las quejas vecinales con el objetivo de buscar soluciones a estos problemas. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, ya ha mantenido un encuentro con el representante de la asociación vecinal, Matías Dávila, quien ha presentado un escrito dirigido a la alcaldía y a la jefatura de la Policía Local.

Una curva peligrosa

La falta de espacio para maniobrar se hace evidente cuando una guagua articulada se ve forzada a frenar bruscamente en plena curva, a poca de chocar con un furgón. Detrás de ambos vehículos se acumulan los coches que, al impacientarse, empiezan a tocar la pita hasta que consiguen volver a circular. Tal y como aseguran varios vecinos, se trata de una situación que se repite todos los días.

Manuel Vera vive en esa misma calle y, desde que se implementaron los cambios, ha visto a varias personas con problemas para salir del coche tras haber aparcado a un lado de la vía. "Esta mañana tuve que socorrer a una señora por la sencilla razón de que no podía bajar del coche. Yo no soy guardia municipal, pero tuve que ponerme en el centro de la carretera para sacarla porque no podía salir sola. Estamos temblando porque aquí siempre ha habido accidentes. Imagínate ahora, cómo bajan por aquí los coches y cómo suben", relata.

Vera añade que "no hay mantenimiento" de las infraestructuras que ya existen en el barrio, mencionando específicamente el ascensor que lleva "más de cinco meses" sin funcionar.

Una farmacia menos accesible

Apenas unos metros en dirección subida se encuentra la farmacia de la zona, cuyas plazas de aparcamiento han sido reubicadas lejos del local. Esto supone que las personas que van a comprar sus medicamentos, muchas de ellas con movilidad reducida, tienen que realizar unos desplazamientos mucho mayores.

El farmacéutico titular, Raúl Batista, enseña en su móvil el vídeo de un hombre mayor que tuvo que tomarse varios descansos mientras hacía la ruta para regresar a su coche. En ese camino, tuvo que bajar la calle para llegar al paso de peatón y luego volver a subir una pronunciada cuesta.

Personas con movilidad reducida

Batista asegura apenado que esta situación podría ocasionar accidentes: "A mí me hacen adaptar el local con una rampa y después me ponen el vado allá. Si quitan la parada de guagua de aquí y la ponen en la plaza, que son 50 metros más abajo, me pueden hacer el retranqueo aquí".

Por su parte, también se ha desplazado el estacionamiento que estaba reservado para una vecina con movilidad reducida que no puede caminar por su cuenta, alejándolo de su vivienda.

Imposibilidad de girar a la izquierda

Rubén Benito Suárez Santana, un vecino que lleva 15 años residiendo en la zona, asegura que las modificaciones en la vía también están repercutiendo en la fluidez del tráfico. Y es que no solo ha aumentado el tiempo que tarda en desplazarse, sino también el recorrido, ya que no se puede girar hacia la izquierda cuando se viene de subida, obligando a los coches a dar una vuelta mucho mayor.