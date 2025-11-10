Vecinos de La Minilla sobre el futuro carril bici: "Cuatro gatos lo van a usar"

La Minilla observa con expectación las obras del nuevo carril bici, todavía en construcción. Tras las quejas surgidas en el Barranquillo Don Zoilo por la implantación de su carril ciclista, los vecinos siguen de cerca los trabajos y cada uno tiene su propia opinión sobre el impacto que tendrá este proyecto de movilidad sostenible. La experiencia en el barrio colindante ha generado malestar entre los residentes, que han denunciado embotellamientos, problemas de seguridad vial y zonas colapsadas. Ahora, en La Minilla temen que la situación se repita y consideran que será "más complicado moverse".

"Cojo el coche habitualmente y esto sería horrible porque ahora solo habrá un carril para circular", señala el vecino Andrés Rico. Cree, además, que el uso del carril será reducido: "Cuatro gatos lo van a usar y solo para bajar, porque subir es imposible".

No todos los vecinos comparten la visión negativa. La estudiante de instituto Paula Santana asegura que sí utilizará el carril. La joven defiende que ayudará a mejorar la accesibilidad, reducir el uso del coche y fomentar el ejercicio físico entre la población. Habitualmente se desplaza en guagua e indica que en horas punta estas van tan llenas que a veces debe esperar hasta tres vehículos para poder subir. "Con el carril bici no habría que esperar", explica. Sin embargo, advierte de posibles problemas en la entrada y salida del colegio Santa Bárbara, donde muchos padres aparcan en doble fila, justo en el espacio por el que circularán las bicicletas y patinetas.

Seguridad

También surgen dudas sobre la seguridad. Víctor, que cuida a sus dos nietos, teme que el carril pueda suponer un riesgo, sobre todo por la velocidad de las patinetas. "Vas a cruzar por el paso de peatones y escuchas el ruido de los coches cuando pasan, pero con el carril bici te puedes despistar y no lo ves", comenta. También refleja que puede haber más accidentes con los coches. "Todos tenemos derecho a circular, pero deberían tener soluciones más factibles", añade.

La convivencia con personas con movilidad reducida también preocupa. Andrés, que se desplaza en silla de ruedas, explica que para coger un taxi o tirar la basura tendrá que cruzar el carril, lo que complicará su rutina. "También será complicado para cruzar la calle", prevé.

Zona verde

La movilidad en La Minilla ya ha sido motivo de debate recientemente. Trabajadores y empresarios han expresado sus quejas por la zona verde de aparcamientos. "A nosotros no nos afecta el carril bici, sino los aparcamientos, muchos hemos tenido que alquilar plazas de garaje", comenta Cristina Lorenzo, empleada de un supermercado. La trabajadora se desplaza todos los días desde San Lorenzo y afirma que depender del transporte público no es viable para ella, ya que para llegar a las seis de la mañana tendría que salir dos horas antes y hacer varios transbordos."Ni siquiera hay guagua a esa hora en San Lorenzo", destaca. "Quieren proponer nuevos servicios públicos, pero todavía faltan conexiones a muchos sitios de la ciudad", lamenta.

La construcción de los carriles bici de Barranquillo Don Zoilo y La Minilla cuenta con una inversión de 349.999 euros. En el caso de La Minilla, el tramo discurre entre las calles Costa Rica desde la Avenida José Mesa y López, Jesús Ferrer Jimeno, Habana y Pintor Juan Guillermo. Las obras incluyen además la plantación de nuevos árboles, la habilitación de plazas de aparcamiento y zonas de carga y descarga. Desde el Consistorio capitalino recuerdan que estos proyectos buscan favorecer la conexión de los vecinos de Ciudad Alta que puedan usar la bici para desplazarse hasta la Ciudad Baja. "Ahora mismo hay una red muy amplia en la parte baja de la ciudad con unos 70 kilómetros, pero hay que conectarlo con la Ciudad Alta", apuntan fuentes municipales.