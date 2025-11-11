Las Palmas de Gran Canaria se blinda ante la borrasca Claudia: limpieza intensiva y más de 80 operarios en alerta

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para la llegada de la borrasca Claudia, que traerá consigo lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y temporal costero. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que se podrían registrar acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y vientos que superen los 80 kilómetros por hora, lo que eleva el riesgo de inundaciones locales y caídas de ramas o elementos estructurales.

Ante esta situación, el Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha puesto en marcha un dispositivo especial que estará activo del 12 al 14 de noviembre para reducir el impacto del temporal y garantizar la seguridad ciudadana.

Refuerzo humano y mecánico para una respuesta rápida

El operativo cuenta con 81 trabajadores —entre mandos, conductores y operarios— y un total de 33 vehículos. Entre ellos se incluyen camiones de caja abierta, barredoras, baldeadores, furgones hidrolimpiadoras, tractores y vehículos ligeros. Esta dotación permitirá actuar con rapidez en puntos críticos y atender incidencias en tiempo real, desde la retirada de residuos arrastrados por el agua hasta la limpieza de calzadas y pluviales bloqueados.

Limpieza preventiva y vigilancia de los barrancos

Durante las horas previas al temporal, los equipos municipales intensifican las labores de limpieza preventiva en los principales barrancos —Guiniguada, La Ballena, Hoya de la Plata, Cañada Honda y Manuel Lois— y en zonas de recogida de aguas pluviales de Urbanización Reina Mercedes, Guanarteme, Puerto, Arenales, Triana, Cañada Honda, Lomo del Rincón y Casa Ayala.

Estas tareas son clave para evitar el colapso de las redes de drenaje y reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones en los barrios más vulnerables. Las actuaciones se complementan con un seguimiento continuo durante la borrasca y labores de repaso una vez pase el temporal, para restablecer la normalidad y sanear las zonas afectadas.

Claudia pondrá a prueba la resistencia del archipiélago

El miércoles 12 de noviembre, los primeros efectos de la borrasca se notarán en La Palma y Tenerife, donde se activarán los avisos amarillos y naranjas por lluvia y viento. En Gran Canaria, los avisos costeros estarán vigentes en el norte, mientras que el sur de la isla entrará en alerta naranja el jueves 13, con precipitaciones intensas, tormentas y fuerte oleaje.

Aunque las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar hacia la tarde del jueves, la precaución seguirá siendo fundamental. Las autoridades insisten en que la ciudadanía evite desplazamientos innecesarios, asegure objetos en terrazas y balcones y no acceda a barrancos ni zonas costeras durante los picos de viento y lluvia.

Una respuesta coordinada para proteger a la población

El Ayuntamiento ha diseñado un sistema de trabajo por fases:

Preventiva , con actuaciones anticipadas de limpieza.

, con actuaciones anticipadas de limpieza. Paliativa , en la que se destinarán recursos adicionales según la gravedad del temporal.

, en la que se destinarán según la gravedad del temporal. De repaso, enfocada en la recuperación de zonas afectadas y la limpieza final.

Esta planificación busca minimizar los efectos de la borrasca Claudia sobre infraestructuras, movilidad y seguridad ciudadana, y reafirma el compromiso municipal con la prevención y la resiliencia urbana ante fenómenos meteorológicos extremos.