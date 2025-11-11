Cinco barrios de Las Palmas de Gran Canaria con rehabilitaciones pendientes siguen sin proyecto

Los barrios de El Batán, Lomo del Chinche, Las Chumberas, Zárate y San Francisco, en Las Palmas de Gran Canaria, siguen pendientes de rehabilitar sus viviendas y sin proyectos redactados. El edil Gustavo Sánchez, del PP, indicó ayer en la Comisión de Pleno de Urbanismo que la mejora de estos barrios, salvo San Francisco, está prevista desde 2021, cuando el Consistorio se movilizó para buscar financiación procedente de fondos europeos.

Según las respuestas dadas por la coordinadora de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Carmen Nieves Martín Pérez, al Partido Popular, ninguno de estos cinco barrios cuenta con un proyecto redactado, ni fuente de financiación. Tampoco se ha realizado el estudio socioeconómico que el Ayuntamiento anunció que se haría para San Francisco en tiempos de Javier Doreste como edil de Urbanismo, por lo que dificulta la búsqueda de financiación.

Fondos europeos Next Generation

En tiempos de Doreste, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó un dossier para rehabilitar nueve barrios con fondos europeos Next Generation. La rehabilitación de Zárate la valoraron en cuatro millones, la de Las Chumberas y Escaleritas en 15 millones, la de El Batán en 12 millones y la del Lomo del Chinche en 7,5 millones. Para los barrios restantes han encontrado financiación a través de otros instrumentos, de tal manera que ya se han rehabilitado o están en ello La Paterna, Sanz Orrio (La Isleta), Fase III de Jinámar, Lomo Apolinario y la Vega de San José.

«Nada se ha movido al respecto», subrayó Sánchez durante su intervención. El actual concejal de Planificación, Mauricio Roque, no respondió al respecto al agotar su tiempo. El mes pasado el Ayuntamiento anunció que buscaban financiación para la rehabilitación de San Francisco y El Batán a través del Plan Canario de Vivienda. En este sentido, el PP considera que el Consistorio está «haciéndole oposición» al Gobierno canario.

En la misma Comisión también salió a relucir el plan internúcleos y, más concretamente, la implantación de la segunda fase de las aceras de Los Tarahales. Este proyecto se quedó sin fondos europeos Next Generation al vencerse el plazo para adjudicar la obra, que estaba valorada en 2,9 millones de euros, de los que 1,7 millones procedían de esta fuente financiación. Roque matizó que el proyecto no decae y que están «el Fdcan, el Plan de Cooperación».