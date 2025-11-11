Diez nuevas guaguas eléctricas circulan en Las Palmas de Gran Canaria

Diez nuevas guaguas eléctricas se incorporan a la flota urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Guaguas Municipales ha destacado que esta compra refuerza el compromiso de la ciudad con la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte público.

La alcadesa Carolina Darias destacó que estas nuevas unidades, de menor tamaño que las habituales, permitirán circular por calles más estrechas y llegar a barrios como Zárate, San Francisco de Paula o Las Coloradas, "reforzando así la conectividad en toda la ciudad”. La alcaldesa subrayó que esta incorporación "demuestra el compromiso del Ayuntamiento y de Guaguas Municipales con la sostenibilidad y con un modelo de transporte del presente que ya es también el del futuro".

Las nuevas guaguas, con una inversión total de 5,6 millones de euros, cuentan con dimensiones más compactas, ya que miden nueve metros y medio, lo que facilitará su circulación por vías con mayor limitación de espacio. Cada vehículo ha supuesto un coste aproximado de 565.000 euros.

Crecimiento de viajeros

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, destacó el crecimiento de viajeros, que ha pasado de 38 millones en 2019 a una previsión de 56 millones en 2025. "El transporte público gratuito ha sido un estímulo, pero si no resolviéramos bien la movilidad, la gente no lo usaría. Los datos demuestran que estamos respondiendo eficazmente", afirmó.

Ramírez añadió que nunca se habían incorporado de forma simultánea en la historia de la empresa tantas guaguas electricas, y señaló que se destinarán principalmente a líneas de barrio, aunque su asignación será flexible según las necesidades del servicio.

¿Cuántos vehículos eléctricos tiene Guaguas Municipales?

El director gerente de la compañía de transporte Global, Ruymán Santana, felicitó a Guaguas Municipales por ser "la empresa pública pionera en la electrificación de su flota", que ya cuenta con 15 vehículos eléctricos, y destacó la importancia de mantener un "compromiso sostenido con la descarbonización y la instalación de infraestructuras de recarga que hagan posible una movilidad más eficiente y centrada en las personas".

Con esta ampliación, Guaguas Municipales avanza hacia su objetivo de reducir progresivamente las emisiones contaminantes, combinando la incorporación de vehículos eléctricos con la renovación de los convencionales más antiguos. "Cada guagua llena sustituye a decenas de coches particulares y, por tanto, contribuye a una ciudad más limpia, menos ruidosa y más amable", concluyó Ramírez.

La presentación de los vehículos tuvo lugar en el marco de las primeras Jornadas de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que tienen lugar en el Museo Elder hasta el próximo 16 de noviembre. En este sentido, políticos y alumnos de centros escolares pudieron probar las gafas de realidad virtual. A través de esta tecnología podían observar el mecanismo interior de las guaguas eléctricas y de otra guagua con dimensiones superiores.