"Hay margen para hacer cambios" en el carril bici del Barranquillo Don Zoilo

El concejal de Movilidad, José Eduerdo Ramírez, indicó este martes que existe margen de mejora para el carril bici del Barranquillo Don Zoilo, en Las Palmas de Gran Canaria. La construcción de esta senda segregada está generando problemas de tráfico e incertidumbre entre los vecinos, por lo que el edil ha reconocido que se pueden hacer cambios en el mismo.

"Vamos a tener cuantas reuniones hagan falta para tener las mejoras posibles", resaltó Ramírez durante su comparecencia este martes en Comisión de Pleno. Además, insistió que hay "margen para provocar los cambios que garanticen la seguridad en la circulación".

Plazas de aparcamiento

El edil apuntó que, tras reunirse con el presidente de la asociación de vecinos, Matías Dávila, les han aclarado cuestiones como que las plazas de aparcamiento serán "prácticamente las mismas y en algunos tramos hasta ganan". Según Ramírez, "no se quita el aparcamiento de la calle, se cambia. Ahora estaba en sentido de subida, ahora se pone en sentido bajada".

La oposición (PP y Vox) mostró su preocupación ante el rechazo hacia esta obra y los problemas de tráfico que se han producido en los últimos días. "No conozco ni un solo carril bici que no haya generado polémica, es normal, estamos hablando de infraestructuras nuevas, que se hacen a costa del vehículo privado", indicó Ramírez, "y siempre hay escepticismo".