Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Hay margen para hacer cambios" en el carril bici del Barranquillo Don Zoilo

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, indica que tendrá "cuantas reuniones hagan falta" con los vecinos y afirma que se respetan los aparcamientos

Molestias vecinales por el carril bici del Barranquillo Don Zolio

Molestias vecinales por el carril bici del Barranquillo Don Zolio

La Provincia

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

El concejal de Movilidad, José Eduerdo Ramírez, indicó este martes que existe margen de mejora para el carril bici del Barranquillo Don Zoilo, en Las Palmas de Gran Canaria. La construcción de esta senda segregada está generando problemas de tráfico e incertidumbre entre los vecinos, por lo que el edil ha reconocido que se pueden hacer cambios en el mismo.

"Vamos a tener cuantas reuniones hagan falta para tener las mejoras posibles", resaltó Ramírez durante su comparecencia este martes en Comisión de Pleno. Además, insistió que hay "margen para provocar los cambios que garanticen la seguridad en la circulación".

Plazas de aparcamiento

El edil apuntó que, tras reunirse con el presidente de la asociación de vecinos, Matías Dávila, les han aclarado cuestiones como que las plazas de aparcamiento serán "prácticamente las mismas y en algunos tramos hasta ganan". Según Ramírez, "no se quita el aparcamiento de la calle, se cambia. Ahora estaba en sentido de subida, ahora se pone en sentido bajada".

Noticias relacionadas y más

La oposición (PP y Vox) mostró su preocupación ante el rechazo hacia esta obra y los problemas de tráfico que se han producido en los últimos días. "No conozco ni un solo carril bici que no haya generado polémica, es normal, estamos hablando de infraestructuras nuevas, que se hacen a costa del vehículo privado", indicó Ramírez, "y siempre hay escepticismo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

"Hay margen para hacer cambios" en el carril bici del Barranquillo Don Zoilo

"Hay margen para hacer cambios" en el carril bici del Barranquillo Don Zoilo

Ni la chocolatería de San Ginés en Madrid ni la Xurrería Trebol en Barcelona: los mejores churros con chocolate están en este local de Las Palmas de Gran Canaria

Ni la chocolatería de San Ginés en Madrid ni la Xurrería Trebol en Barcelona: los mejores churros con chocolate están en este local de Las Palmas de Gran Canaria

Este es el problema del Puerto de Las Palmas que une a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria

Este es el problema del Puerto de Las Palmas que une a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria

Fallece Antonio del Pino, histórico líder vecinal de Las Alcaravaneras y defensor de la convivencia en Las Palmas de Gran Canaria

Fallece Antonio del Pino, histórico líder vecinal de Las Alcaravaneras y defensor de la convivencia en Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas se convierte en escenario del megayate ‘Ópera’

El Puerto de Las Palmas se convierte en escenario del megayate ‘Ópera’

Armas Trasmediterránea refuerza su conexión entre islas con el regreso de sus fast ferries

Armas Trasmediterránea refuerza su conexión entre islas con el regreso de sus fast ferries

Un avispero atemoriza a los niños y niñas de un parque de Las Palmas de Gran Canaria

Un avispero atemoriza a los niños y niñas de un parque de Las Palmas de Gran Canaria

La nueva vida de los tarajales de La Cícer en Jinámar

La nueva vida de los tarajales de La Cícer en Jinámar
Tracking Pixel Contents