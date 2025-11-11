La Luz sale a la calle con 'Un puerto abierto a todos' para mostrar su actividad y generar empleo

El Puerto de Las Palmas 'sale' del recinto y se acerca a todos los rincones de Gran Canaria para promocionar la actividad portuaria y ampliar la percepción del puerto como motor de empleo y desarrollo gracias a 'Un puerto abierto a todos', una iniciativa impulsada por la Fundación Puerto de Las Palmas.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, la gerente de la fundación, Betsabé Morales, y el CEO de Qrear Comunicación, Antonio Rodríguez, presentaron este martes este nuevo proyecto que recorrerá desde el 25 de noviembre hasta finales de 2026 los centros educativos y sociales que quieran sumarse. La primera de las visitas será el 25 de noviembre y aunque no se ha definido aún el lugar, sí avanzan que será en La Isleta, donde han mostrado interés el Instituto Marino Pesquero y el centro de mayores.

Espacio de oportunidades y progreso

Calzada aseveró que este espacio «no solo mueve mercancías, sino también oportunidades; es un «espacio de progreso, talento y futuro para Canarias», mientras que Morales destacó la voluntad de que «la ciudadanía conozca de cerca lo que ocurre dentro del puerto, que lo sienta como parte de su historia y de su futuro, y que vea en él un espacio de desarrollo profesional y humano».

Presentación de la nueva iniciativa de la Fundación Puerto de Las Palmas. / La Provincia

Participación y conocimiento portuario

Cada sesión de 'Un puerto abierto a todos' estará adaptado al público asistente y se aprovechará para analizar, a través de un cuestionario, cuál es la percepción ciudadana en relación a este espacio de Las Palmas de Gran Canaria.

Además de la proyección de material audiovisual, las exposiciones y las intervenciones de profesionales portuarios, esta iniciativa recurrirá a los juegos de rol como dinámica para dar a conocer la historia y la actividad que se desarrolla en el Puerto de Las Palmas. La segunda parte de estos encuentros consistirá en una visita a La Luz desde el mar a bordo del guiribarco.