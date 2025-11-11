Movilidad reordena el carril bici del Barranquillo Don Zoilo tras las quejas

Tras varios días de quejas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reordenado el carril bici del Barranquillo Don Zoilo. La concejalía de Movilidad remitió este martes por la tarde un comunicado en el que detallan los ajustes que han decidido tomar, acorde con las peticiones de los vecinos y en consenso con las áreas de Seguridad y Urbanismo. El proyecto, que pretende conectar la red ciclista ya existente en la parte baja de la capital con la Ciudad Alta, llevaba días suscitando malestar entre residentes y usuarios de la calle Párroco Villar Reina.

Así, la parada de guaguas situada delante de la farmacia pasará a estar situada frente a la Parroquia María Auxiliadora. Esto permitirá a la botica mantener el vado y también garantiza el aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida (PMR), situado también en la puerta del vecino titular del mismo. Además, se ampliará la calzada para facilitar el giro de las guaguas.

Más plazas de aparcamiento

Por otro lado, aclaran que la vía tendrá más plazas de aparcamiento, de tal manera que pasan de las 113 actuales a 125, por lo que apaciguan el temor de los vecinos a perder lugares donde estacionar sus vehículos. Además, habrá medidas de calmado del tráfico para reforzar la condición de vía 30. Habrá nueva señalización vertical y horizontal y se instalarán lomos de asno con el fin de reforzar la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, se manifestó este martes en Comisión de Pleno y también a los medios durante una presentación de Guaguas Municipales que están abiertos a mejoras. «Vamos a tener cuantas reuniones hagan falta para tener las mejoras posibles», resaltó el edil. En este sentido, fuentes municipales inciden que se seguirán produciendo reuniones con los vecinos para ajustar los problemas que surjan durante la obra.

Polémicas por los carriles bici

De manera previa a esta modificación del proyecto, durante la Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, la oposición (PP y Vox) mostró su preocupación por los problemas que se han producido en los últimos días. «No conozco ni un solo carril bici que no haya generado polémica, es normal, estamos hablando de infraestructuras nuevas, que se hacen a costa del vehículo privado», indicó Ramírez al respecto, «y siempre hay escepticismo».

El edil defendió este tipo de proyectos e indicó que esta es «la estrategia correcta». En este sentido, matizó que en los últimos años el uso de la bici «se ha triplicado y eso tiene que ver con una red de carriles bici segregada, segura y que conecta los distintos puntos atractores».

Desde Movilidad indican que también habrá reuniones con vecinos y comerciantes de La Minilla, tras las quejas de estos últimos por la zona verde y para abordar la implantación del carril bici. Este y el de Don Zoilo suponen la avanzadilla de la red ciclista de la capital hacia la Ciudad Alta.