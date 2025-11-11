Bancos con sombra natural incluida: la solución de Las Palmas de Gran Canaria contra las 'plazas duras'

Los nuevos bancos de Las Palmas de Gran Canaria tendrán sombra natural incluida. La concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño, indicó este martes en Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible que han incluido en el pliego del nuevo contrato de Mobiliario Urbano un tipo de asientos para espacios públicos «duros» donde no sea posible plantar árboles al no haber un sustrato de suelo suficiente.

El área de Parques y Jardines solicitó un estudio a Sagulpa para determinar si era posible revertir la situación de una serie de «plazas duras» de la ciudad, con especial mención por parte de la concejala a las plazas del Pilar, en Guanarteme, y del Pueblo, en La Isleta. Martínez Soliño especificó que el estudio desvela que en estos espacios «hay una enorme dificultad técnica estructural, los forjados impiden cimentaciones de más de un centímetro».

Ante esta situación, la concejalía han decidido implantar «nuevos diseños» mediante el nuevo contrato de mobiliario que están preparando. Se trata de bancos que incluyan sombra natural, eso sí, de reducidas dimensiones. «Siempre serán pequeños árboles, pero mejor eso que nada», matizó la edila.

No a las plazas duras

Martínez Soliño ya desveló a principios de año en una Comisión de Pleno que estaban revisando junto a Urbanismo el diseño de la plaza de la Fuente Luminosa, precisamente para intentar que esta deje de tener ese aspecto de espacio público «duro» sin ningún tipo de sombra ni vegetación.

En cuanto a los parques infantiles, la concejala indicó que han puesto sombra recientemente en el del paseo de San José y que en estos momentos están inmersos en el de Luis Jorge Ramírez, en Siete Palmas.

Por otro lado, la concejala apuntó que el nuevo contrato de Parques y Jardines sigue atascado al tener que revisar las partidas de personal al haber un nuevo convenio sectorial. Este es uno de los grandes contratos vencidos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto a los de limpieza y vías y obras -el de mantenimiento de playas ya está en proceso de adjudicación-.