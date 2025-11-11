Las Palmas de Gran Canaria aumenta su inversión para entidades sociales con 3'1 millones de euros en 14 convenios

Los nuevos convenios sociales de Las Palmas de Gran Canaria ya están a punto para continuar con su labor solidaria. Las 14 entidades beneficiarias –que suman una inversión de 3,1 millones de euros– desarrollan su actividad con diversos colectivos como personas jóvenes, mayores, en riesgo de exclusión social, con adicciones, sin hogar o migrantes, entre otros. A través de los acuerdos, que fueron firmados este martes en las Casas Consistoriales, aumenta la financiación otorgada por el Ayuntamiento capitalino en un 38% respecto al año anterior, pasando de 10 a 14 entidades.

En el acto de firma estuvieron presentes la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, y representantes de las distintas entidades que conforman dichos convenios.

Un nuevo proyecto para personas sin hogar en el Cono Sur

Concretamente, estas son la Fundación Adsis (con 842.128 euros), Cáritas Diocesana de Canarias (con 732.546,01 euros), Cruz Roja (con 290.754,84 euros), la Obra Social de Acogida y Desarrollo (con 242.090,28 euros), Cesica (con 179.448,44 euros), la Asociación Mojo de Caña (con 140.000 euros), la asociación Afaes (con 110.846,13 euros), la Fundación Farrah, (con 100.394,89 euros), CEAR Canarias (con 72.000 euros), la Comunidad Sor Lorenza Hijas de la Caridad (con 60.000 euros), la Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas (con 55.000 euros), el Banco de Alimentos de Las Palmas (con 30.000 euros) y la Casa de Galicia (con 10.000 euros). A ellas se sumó, por último, la Fundación Canaria Forja.

Una de las novedades que incorporan estos convenios es un proyecto para la atención a personas sin hogar en el Cono Sur, a través de Adsis, con lo que se ampliará la acción que ya se venía desarrollando en distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

Adaptabilidad e innovación en la respuesta social

El coordinador de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, intervino durante el acto en representación de las entidades citadas. Explicó que esta inversión no solo permite "sembrar bienestar y tener una proyección transformadora", sino que también supone "un reconocimiento a las entidades por su capacidad de generar impacto y por su trayectoria".

Destacó la importancia de una labor que se realiza en todos los barrios y más allá de la ciudad, abarcando espacios "donde las instituciones públicas no llegan". Es por ello que poseen una "capacidad de adaptación e innovación" para generar propuestas creativas que, si bien aportan un "valor diferencial", todavía tienen un "camino largo y pedregoso" frente a una "profunda desigualdad" que persiste de manera estructural.

Una sociedad diversa requiere acciones diversas

Por otro lado, el coordinador de CEAR subrayó que la diversidad de colectivos representados en estos convenios responde a una "realidad social poliédrica" que requiere "una intervención poliédrica y colaborativa". En esa línea, matizó que sus objetivos generales siempre son "poner a las personas en el centro" para buscar una "sociedad más justa" trabajando desde distintas perspectivas y colectivos.

Juan Carlos Lorenzo, al igual que Carolina Darias, hizo hincapié en el valor del tercer sector en la intervención social y en la necesidad de reforzar la gobernanza compartida para resolver los retos sociales, que siempre son cambiantes. La base fundamental para ello es "seguir inspirando y crear alianzas".

La alcaldesa trasladó su "confianza" a las 14 entidades que seguirán llevando a cabo unos proyectos que incluyen acciones directas y campañas de sensibilización de diversas problemáticas sociales. Asimismo, añadió que este debe ser un "compromiso colectivo" orientado a "devolver dignidad y mejorar la vida de las personas", así como ofrecer una igualdad de oportunidades que sea real.