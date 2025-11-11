Precio, actividades y horario del Campus Deportivo de Navidad en Las Rehoyas
El campus tendrá lugar del 22 de diciembre al 2 de enero y ofrecerá actividades como natación, fútbol sala y baile urbano para menores de 14 años
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha abierto el plazo de inscripción para el Campus Deportivo de Navidad, que se celebrará entre el 22 de diciembre y el 2 de enero -exceptuando los días festivos- en el Centro Deportivo Las Rehoyas, en el Distrito Ciudad Alta.
Con este campus el Ayuntamiento capitalino pretende ofrecer una alternativa de ocio saludable y educativo durante el periodo navideño, que facilite además la conciliación familiar. La concejala de Deporte Carla Campoamor explica que “la práctica deportiva en edades tempranas no solo contribuye al bienestar físico, sino que fomenta valores como la convivencia, el respeto y la cooperación, pilares fundamentales en la educación de los niños y niñas”.
Horario
El programa está dirigido a menores nacidos entre 2012 y 2021, con actividades diarias que se desarrollarán de 08:30 a 14:00 horas. Además, para aquellas familias que lo deseen, se ofrece la posibilidad de ampliar el horario con servicio de comedor hasta las 15:30 horas, así como recogida temprana desde las 07:30 horas.
Durante el campus, los niños y niñas menores de 14 años podrán practicar diferentes disciplinas deportivas como natación, fútbol sala, kárate, baloncesto y baile urbano (urban dance), actividades que favorecen la psicomotricidad, el trabajo en equipo y la socialización de los más pequeños. Asimismo, a lo largo de todo el programa se impartirán talleres de manualidades con un enfoque lúdico y educativo.
¿Cuánto cuesta el campus deportivo?
El coste del campus será de 26,75 euros por semana, o de 75 euros en caso de optar por la modalidad con comedor. El servicio de recogida temprana tendrá un suplemento de 10 euros. Al igual que en la edición de verano, el 10% de las plazas se reservará a familias derivadas de los Servicios Sociales municipales, de modo que los menores podrán participar de manera gratuita, incluyendo el almuerzo.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.laspalmasgcdeportiva.es o de forma presencial en las oficinas del Pabellón Félix Santana (teléfono 928 398 385 / WhatsApp 654 936 445), Centro Deportivo del Cono Sur(teléfono 928 335 535 / WhatsApp 615 471 779) o en S3FIT Las Rehoyas (teléfono 928 362 238 / WhatsApp 611 050 571). Los horarios de atención son los habituales de cada instalación: en el Félix Santana, de lunes a jueves de 08:30 a 20:30 y viernes de 08:30 a 16:30; en el Cono Sur, de lunes a viernes; y en Las Rehoyas, de lunes a viernes de 06:30 a 22:30 y fines de semana de 08:30 a 14:30.
