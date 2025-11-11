El Puerto de Las Palmas se convierte en escenario del megayate ‘Ópera’

El Puerto de Las Palmas ha servido como escenario para la llegada de una de las estrellas más brillantes del mundo náutico: el ‘Ópera’. Este megayate, valorado en 450 millones de dólares, ha hecho escala en la capital grancanaria, atrayendo las miradas de curiosos, turistas y amantes del lujo flotante.

Con 146 metros de eslora y una silueta inconfundible, el ‘Ópera’ es una auténtica obra maestra de la ingeniería naval, construida por el prestigioso astillero alemán Lürssen y botada en 2023. Desde entonces, esta joya del mar se ha consolidado como uno de los superyates más caros y exclusivos del mundo.

El ‘Ópera’, uno de los yates más grandes del mundo, recala en el Puerto de Las Palmas / LP / DLP

Un palacio flotante construido en Alemania

El diseño del ‘Ópera’ combina la elegancia moderna con el exceso propio de las grandes fortunas del Golfo Pérsico. Su interior, del que poco se ha revelado oficialmente, se describe como un refugio de lujo absoluto, con materiales nobles, tecnología punta y un nivel de privacidad solo al alcance de unos pocos privilegiados.

Entre sus instalaciones más llamativas destacan varias piscinas distribuidas en distintos niveles, un spa con sauna y zona de masajes, un helipuerto integrado, suites privadas para los invitados y un club de playa con acceso directo al mar. Además, el yate cuenta con sistemas de navegación y seguridad de última generación, capaces de garantizar una autonomía oceánica sin precedentes.

El ‘Ópera’, uno de los yates más grandes del mundo, recala en el Puerto de Las Palmas / LP / DLP

El jeque detrás del ‘Ópera’

Detrás de esta impresionante embarcación se encuentra el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahayan, ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia real de Abu Dabi, una de las más poderosas del planeta. Nacido en 1972, el jeque es una figura clave en la diplomacia del Golfo, artífice de acuerdos internacionales tan relevantes como el Acuerdo de Abraham con Israel en 2020.

Además de su papel político, forma parte de una dinastía multimillonaria cuyo patrimonio procede tanto del petróleo como de sus inversiones globales en energía, tecnología y bienes raíces. El ‘Ópera’, en ese sentido, no solo es un símbolo de lujo personal, sino también una declaración de poder y prestigio que navega por los mares del mundo con la elegancia de un palacio flotante.