Los puertos de Las Palmas esperan dos millones de cruceristas entre octubre y abril, un nuevo récord

Dos millones: esta es la cifra de cruceristas que llegarán al Puerto de Las Palmas y los recintos de Lanzarote y Fuerteventura entre octubre de 2025 y abril de 2026, según los datos que manejan la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la empresa Global Ports.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, avanzó este martes que la cifra récord de 1,8 millones de pasajeros que llegaron a la provincia a bordo de un crucero en la temporada pasada se sobrepasará en 200.000 gracias, en gran medida, a la puesta en marcha de la nueva terminal del Puerto de Las Palmas, la más grande de Europa en este momento, y las nuevas terminales de Lanzarote y Fuerteventura.

«El sector de cruceros está en aumento y la Autoridad Portuaria, con todos sus puertos, ocupa ya el tercer puesto en el sistema portuario español respecto a este sector».

Una terminal moderna para un crecimiento sin precedentes

La nueva infraestructura del Muelle Santa Catalina, que fue estrenada el 2 de octubre por los casi 4.000 turistas que llegaron a bordo del Celebrity Apex, ha recibido ya más de un 18% más de pasajeros que durante el mismo periodo del año pasado, es decir, entre el 2 de octubre y el 10 de noviembre, precisó Calzada. Para esta temporada y los meses siguientes, la Autoridad Portuaria espera que lleguen al Puerto de Las Palmas casi 400 barcos.

Nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Esta terminal «aporta mucha mayor calidad en el servicio, mayor comodidad, confortabilidad y, desde luego, que la experiencia del crucerista sea muchísimo mejor. Tenemos una terminal de cruceros que evidentemente está adecuada a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades con uso eficiente de las energías y es una terminal del siglo XXI», señala.

La infraestructura más grande de Europa

El edificio, de 14.000 metros cuadrados y con un diseño que recuerda los antiguos tinglados del Puerto, está preparada para atender a cuatro barcos —aunque hasta ahora solo han coincidido tres— y 18.000 personas a la vez.

«El crecimiento del sector de cruceros tiene que ir acompasado también con la realidad de cada uno de nuestros destinos turísticos, destinos muy maduros acostumbrados a recibir a muchos turistas y lo que queremos es que el crucerista pueda disfrutar de nuestro destino turístico con respeto, de forma amable y que quiera repetir».

Planta superior de la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Los pasajeros pueden acceder a esta infraestructura desde la cubierta de los barcos a través de tres pasarelas de embarque y llegan a un espacio diáfano, amplio y acristalado que ha sido diseñado siguiendo criterios ambientales e innovadores, incorporando materiales reciclados, sistemas de eficiencia energética, tecnologías de última generación y un diseño que prioriza la accesibilidad universal.

En el exterior se ultiman aún los trabajos de acondicionamiento de la explanada de 17.800 metros cuadrados que contará con zonas peatonales, áreas ajardinadas y un palmeral, entre otros servicios.

Inauguración y Seatrade Med 2026

Pese a que está en funcionamiento desde octubre, su inauguración no se producirá hasta el mes de marzo, recuerda Beatriz Calzada, que asegura que la actividad propia de los meses más fuertes de la temporada de cruceros, así como los trabajos que todavía se ejecutan en los alrededores, hacen inviable la celebración de este evento antes.

Fachada de la nueva terminal de cruceros / La Provincia

Sin embargo, la verdadera 'puesta de largo' será en septiembre, cuando esta terminal acoja la próxima edición de la Seatrade Med 2026, la principal feria de cruceros del Mediterráneo, área geográfica en la que el sector ha englobado a los puertos de Las Palmas.

Sinergias con la economía local

Por otro lado, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, destaca la necesidad de generar sinergias entre la llegada de cruceros y la economía local, con el fin de que «esos cruceristas consuman nuestros productos locales, gasten, disfruten de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de nuestro paisaje. En ese sentido, recordó la feria organizada por la asociación de empresarios Puerto-Canteras, “que fue un auténtico éxito».