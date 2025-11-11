Soldadores, mecánicos y caldereros: estudiantes de Gran Canaria encuentran oportunidades laborales en el Puerto de Las Palmas a través de Conectazul

Los estudiantes de 27 ciclos formativos de Gran Canaria tienen desde este martes un poco más de esperanza de futuro gracias a la tercera edición de la feria de empleo Conectazul, que ha posibilitado que conozcan las necesidades de personal de 14 empresas del Puerto de Las Palmas.

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, y el secretario del Clúster Marítimo de Canarias, Guillermo Ramos, inauguraron esta iniciativa de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) que este año se celebró en la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas.

Durante el evento, se realizó un reconocimiento a las empresas Feroher, Frioluz y Zamakona Yards y a los tres nuevos empleados portuarios Tatiana Santana, Aarón Medina y Jonathan Valido, que conectaron en ediciones pasadas y son ejemplo del éxito de acciones similares.

Participantes en la tercera edición de Conectazul / La Provincia

Espacio de oportunidades laborales

Minerva Alonso explicó que «la economía azul representa un 7,8% del producto interior bruto regional y Gran Canaria aporta casi un 4%, y este tipo de iniciativas lo que buscan es acercar al alumnado de Formación Profesional al mercado laboral».

La nueva terminal de cruceros acogió este martes la feria de empleo Conectazul / La Provincia

Por su parte, Beatriz Calzada destacó que el Puerto de Las Palmas es «una gran oportunidad para cualquier cualificación» y «ofrece puestos de trabajo de calidad y muy bien remunerados». Además, resaltó que estos empleos permiten disfrutar de más días libres por la concentración de la actividad en determinados periodos.

Perfiles técnicos y jóvenes cualificados

El representante del Clúster Marítimo de Canarias, Guillermo Ramos, consejero de Zamakona, una de las empresas participantes en la feria, detalló que los perfiles más demandados son «soldadores, caldereros, mecánicos y un elenco enorme de profesiones que se deben cubrir con gente joven porque los mayores tienen ya necesidad de retirarse».

Los 417 estudiantes de 27 titulaciones de grado superior y medio que se imparten en una decena de centros conocieron la actividad de las 14 empresas portuarias participantes. En las distintas estaciones, representantes de Astican, Zamakona Yards, Contratas Metalúrgicas, Feroher, Talleres Sanper, Frioluz, SGS, Terminales Canarios, Iprocel, Fred Olsen, Grupo Armas Trasmediterránea, Minerva Bunkering, Oryx y TMB explicaron los perfiles laborales y habilidades que buscan, además de las oportunidades de empleo y prácticas disponibles en el Puerto de Las Palmas.

Inauguración de la feria de empleo en la nueva terminal de cruceros / La Provincia

Aspiraciones

Yurinayda Benítez, de 20 años, estudiante del grado superior de Máquina en la Casa del Marino, aspira a convertirse en «jefa de máquinas de algún buque», aunque acudió «con la mente abierta para ver todo lo que pueden ofrecer», especialmente las navieras como Armas, que este año participó por primera vez.

Más amplio era el abanico para Hugo González, de 21 años y estudiante de Electricidad, interesado en conocer cómo funciona el Puerto de Las Palmas. «He escuchado cosas buenas de varias de ellas, como Sanper, Astican, Fred Olsen y Armas», confesó antes de empezar el recorrido, mostrando su entusiasmo por descubrir nuevas oportunidades.