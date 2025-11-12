Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina en el 'caso Valka'

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga el 'caso Valka' que cite a declarar como investigada a la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

En un escrito remitido el cuatro de noviembre al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, el fiscal delegado, Javier Ródenas, apunta a la existencia de indicios de ilícitos como falsedad en documento público, prevaricación y fraude administrativo.

La petición también se extiende al jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, Sergio González Cubas. Ahora será el magistrado instructor, Rafael Passaro, quien decida si cede a la petición del Ministerio Público, que ampliaría las responsabilidades penales en la presunta trama de corrupción municipal.