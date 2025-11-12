La Dirección General de Universidades del Gobierno apoya la formación de futuros docentes y la promoción de la identidad canaria en la universidad

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogió ayer las Jornadas sobre “Contenidos Canarios en los centros educativos. Pasado, presente y futuro”, un evento que busca fomentar la presencia de la cultura, historia, la geografía y tradiciones del archipiélago en las aulas.

Estas jornadas, organizadas por el Aula de la Naturaleza y Patrimonio Cultural Jaime O´Shanahan, perteneciente al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Sociedad de la ULPGC, y financiadas por la Dirección General de Universidades e Investigación, que dirige Jafeth Alonso, de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, reunieron a expertos en patrimonio cultural, medio ambiente y lengua canaria, así como a profesores y estudiantes de la ULPGC y de centros educativos de la isla.

Jornadas sobre “Contenidos Canarios en los centros educativos. Pasado, presente y futuro” / LP/DLP

El director general de Universidades e Investigación destacó la importancia de conocer y valorar la identidad canaria para formar ciudadanos críticos y comprometidos con su tierra. “Conocer y valorar lo nuestro es esencial para formar ciudadanos críticos, comprometidos y orgullosos de su identidad”, afirmó. “Los responsables políticos debemos apoyar iniciativas como estas cuando vienen desde el ámbito universitario. No podemos pedirles a nuestros futuros docentes que valoren nuestra identidad si en la formación universitaria no se le da el peso y el apoyo que merecen estos contenidos. Canarias es una región singular y se debe tratar su historia, su cultura y sus tradiciones de la misma manera”, añadió Alonso Estupiñán.

Por su parte, Abilio Daniel García González, organizador y coordinador de las jornadas, señaló que el objetivo de estas jornadas es generar un espacio de debate y reflexión sobre el papel que juegan los elementos culturales, históricos, geográficos y lingüísticos de Canarias en la educación. “Este tipo de jornadas son claves para sensibilizar y generar debates sobre cómo mejorar la enseñanza de la identidad canaria en el aula.

La identidad cultural canaria es un mosaico formado por raíces aborígenes, herencia europea, fundamentalmente portuguesa y castellana, e influencias africanas y americanas. Es una identidad viva, mestiza y dinámica, que mantiene un profundo orgullo por su historia y su diversidad”, añadió. El Gobierno de Canarias reitera su compromiso con el apoyo al sistema público universitario y a iniciativas que promuevan la formación de nuestros estudiantes y la difusión de la cultura y la identidad canaria.