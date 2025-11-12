El Metropole suspende las actividades al aire libre por el temporal Claudia

El Club Natación Metropole ha suspendido las actividades al aire libre desde este miércoles por la noche a las 21:00 horas y hasta que finalice la situación de alerta por fenómeno meteorológico adverso, que ha declarado la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La suspensión de las actividades al aire libre afecta al uso de todas las piscinas, así como al uso de las canchas de pádel, tenis y balocesto. El club mantendrá las actividades dirigidas en sus salas interiores.

Asimismo, avisa de que las restricciones se mantendrán mientras continúe la situación de alerta. En cualquier caso, si hubiese alguna variación de urgencia, el club tomará las medidas oportunas en su momento.

Agradecemos su comprensión ante las medidas tomadas por la seguridad de todas y todos, siguiendo las indicaciones de las autoridades.