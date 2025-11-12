El nuevo contrato de plagas de Las Palmas de Gran Canaria: 178 calles desinfectadas en dos semanas

El nuevo contrato de plagas de Las Palmas de Gran Canaria ya ha echado a andar. La concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, explicó que este miércoles en la Comisión de Pleno de Bienestar Social que la empresa ha actuado desde el 14 de octubre en 178 calles de la ciudad. También ha hecho acto de presencia en diez plazas, dos dependencias municipales y dos instalaciones deportivas.

Vargas indicó que el personal propio del servicio de Salud Pública realizó durante todo el mes de octubre un total de 216 intervenciones. Estas se distribuyeron de la siguiente manera: 22 desratizaciones y una desinsectación en el distrito Cono Sur-Vegueta-Tafira; 14 y 16 en el distrito Centro; 16 y 22 en el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme; 35 y 25 en el distrito Ciudad Alta; y 27 y 18 en el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Proliferación de ratas en la ciudad

El nuevo contrato de plagas llega después de que el anterior llevara vencido desde finales de 2023. Mientras tanto, la proliferación de ratas en ciertas partes de la ciudad, como la zona comercial Mesa y López, el parque del Estadio Insular o San Telmo levantaron la voz de alarma y obligaron al Ayuntamiento de la capital grancanaria a contratar a una empresa para reforzar la labor del personal propio en lo que se adjudicaba de nuevo el servicio.

El contrato, que será prestado por la empresa Ezsa Sanidad Ambiental, supone una inversión de 821.593 euros por un período inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco anualidades, lo que llevaría la inversión municipal a superar los dos millones de euros.

La idea es hacer un control efectivo de insectos, arácnidos, roedores y microorganismos mediante técnicas de desinsectación, desratización y desinfección. La empresa cuenta con nuevos tipos de cebos para atacar mejor las diferentes plagas que vayan surgiendo ante la resistencia creciente de algunas especies a los métodos utilizados anteriormente.

Presencia de palomas en las calles

Por otro lado, Vargas también habló del problema que tienen con la presencia de palomas en las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Tras ser interpelada por Vox, la concejala de Bienestar Social señaló que están teniendo dificultad a la hora de aplicar en este sentido la Ley de Bienestar Animal 7/2023 promulgada por el Gobierno de España, puesto que no permite la captura estricta de estas aves y la reducción del número de individuos.

"Por imperativo legal no queda claro cómo se debe proceder para el control efectivo de esta plaga", indicó Vargas. El Ayuntamiento de la capital ha pedido una respuesta al Gobierno de Canarias y al Ministerio. La concejala adelantó que están trabajando en una licitación para capturarlas en jaulas, equipadas con alimento y agua, en aquellas azoteas que dispongan de buen espacio y están buscando una finca donde poder albergarla.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en octubre recogió a un total de 67 animales de las calles: 26 perros, 25 gallos, 11 gallinas y cinco gatos. Además, en octubre dieron en adopción cinco perros y 16 gatos. Uno de los canes lo adoptó una familia de Santa Cruz de Tenerife gracias a una campaña iniciada en televisión.