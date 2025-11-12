Mejoras en aceras, muros y espacios públicos en el Barrio Atlántico de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Vías y Obras que dirige Carlos Díaz, ha ejecutado varias intervenciones de mejora en el Barrio Atlántico, en el Distrito Ciudad Alta, con el objetivo de reforzar la accesibilidad, la seguridad peatonal y el mantenimiento del espacio público.

El concejal de Vías y Obras, Carlos Díaz, y la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, visitaron este miércoles la zona para comprobar los resultados de los trabajos, que han permitido renovar aceras, muros, pavimentos y barandillas, además de ejecutar nuevos rebajes que facilitan el tránsito peatonal.

Díaz explicó que las intervenciones forman parte del programa municipal de mejora y mantenimiento de los barrios que promueve el Ayuntamiento «para seguir construyendo una ciudad más accesible, segura y cómoda para los vecinos y vecinas».

Las obras, al detalle

En la calle Guillermo Santana Rivero, en Barrio Atlántico, las obras han incluido la demolición del pavimento existente y la elevación de la acera para mejorar el drenaje del agua hacia la vía. Como parte de los trabajos también se ha colocado un nuevo pavimento de baldosín hidráulico en tonos blanco y rojo, junto con la instalación de pavimento táctil amarillo para reforzar la accesibilidad y la elevación de las arquetas afectadas.

En el entorno de Lomo El Chinche, también en la vía, se ha llevado a cabo el enfoscado de los muros y el pintado de más de 1.000 metros cuadrados de superficie, mejorando el aspecto visual y la conservación del entorno.

En la plaza de la Unidad, los trabajos han consistido en la reparación de muros, pretiles y albardillas en la zona del parque infantil, además del lijado y pintado de las barandillas que conectan la parte alta con la zona baja de la plaza. Del mismo modo, los operarios de Vías y Obras han repavimentado una superficie afectada por hundimientos y roturas.

Las intervenciones se han ampliado a la Avenida de la Feria, donde se han ejecutado ocho rebajes en pasos de peatones e intersecciones entre las calles Diego Betancor Suárez y Alférez Provisional. En esta última vía están en curso los trabajos para la construcción de 13 rebajes adicionales, así como la sustitución de más de un centenar de metros lineales de barandilla en mal estado por una nueva estructura tubular galvanizada y pintada.

En otros barrios

El pasado mes de octubre, el área de Vías y Obras comenzó con los trabajos de refuerzo de un muro ubicado en la calle El Salvial, en el barrio de Tenoya. La actuación se realiza en 120 metros lineales de la pared que se encontraba en estado de deterioro y que acaban este mes.

En el mismo mes, también arrancó la rehabilitación de más de 2.200 metros cuadrados de muros del paseo de Chil. La actuación se está desarrollando por tramos a lo largo de los más de 3 kilómetros comprendidos entre la calle Ingeniero Bosch Sintes, en el entorno de la ladera de Cuyás, y la calle Barcelona, en el barrio de Alcaravaneras.

Con anterioridad, en el mes de septiembre, la Concejalía de Vías y Obras renovó más de 1,4 kilómetros de aceras en La Isleta, que se suman a los trabajos iniciados en la red de saneamiento.

Ya en el verano, en agosto, se ejecutó la renovación de aceras en el barrio de El Zardo, en las calles Tiscamanita y Camilo Martinón Navarro.