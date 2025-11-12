Operativo especial por la borrasca Claudia: Las Palmas de Gran Canaria limpia sus barrancos

Más vale prevenir que curar. Bajo esa premisa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado desde este martes un dispositivo especial de limpieza y saneamiento de los cauces de barrancos del municipio ante la alerta meteorológica por la borrasca Claudia. Estas actuaciones pretenden garantizar la correcta canalización de las aguas y minimizar el riesgo de incidencias.

El operativo cuenta con 80 efectivos y unas 30 máquinas, entre maquinaria ligera y pesada, incluyendo retroexcavadoras y camiones polibrazo. "El dispositivo se mantendrá activo hasta lograr la recuperación total en materia de limpieza tras la situación meteorológica adversa", explicó Alejandro Olarte, jefe de grupo de las Unidades Técnicas de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

Vertidos ilegales

Los trabajos se centran en los barrancos de Manuel Lois, La Ballena, La Laja, Hoya de la Plata, Gonzalo, Marzagán y Jinámar, considerados prioritarios por su proximidad a zonas con alta densidad de población. "Nuestro objetivo principal es garantizar la integridad física de la ciudadanía y evitar posibles desbordamientos o acumulaciones que puedan afectar a las viviendas", señaló Olarte. Además de en los barrancos, el dispositivo también se extiende a los barrios con más problemas cuando llegan las lluvias como son la Urbanización Reina Mercedes, Guanarteme, Puerto, Arenales, Triana, Cañada Honda, Lomo del Rincón y Casa Ayala.

Desde el inicio del dispositivo se han retirado unos 2.500 kilos de residuos, entre los que se encuentra la maleza pero principalmente materiales de construcción, además de trastos y enseres abandonados. "Una vegetación poblada en los cauces del barranco ya de por sí dificulta el recorrido normal del agua, más aún si existen vertidos incontrolados", añadió. Por ejemplo, los operarios tuvieron que retirar una gran cantidad de termos e incluso un refugio de una colonia de gatos que podría derrumbarse en caso de que el terreno se desplomara.

Tres limpiezas preventivas

El Ayuntamiento realiza tres limpiezas preventivas al año en los barrancos del municipio, en coordinación con la Unidad Técnica de Aguas, la Policía Local y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Estas labores, además de mantener los cauces despejados, contribuyen a evitar el llamado efecto llamada: "Donde hay limpieza, la gente se lo piensa dos veces antes de tirar basura".

Para evitar la proliferación de estos puntos negros, Olarte explica que el Consistorio capitalino está reforzando la vigilancia y tramitación de expedientes sancionadores para frenar los vertidos ilegales, al tiempo que se ofrecen alternativas a los vecinos mediante puntos de acopio transitorio y servicios de recogida a domicilio con cita previa.

Responder a las incidencias

El dispositivo especial permanecerá activo durante toda la alerta y los días posteriores, tanto para responder a incidencias por acumulación de agua como a posibles desprendimientos o daños ocasionados por el viento. "Contamos con maquinaria específica para actuar con rapidez y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible", concluyó Olarte.

La borrasca Claudia ya ha hecho acto de presencia en La Palma con las primeras lluvias. En el caso de Gran Canaria está previsto que las lluvias intensas tengan lugar este jueves, aunque ya están vigentes los avisos costeros en el norte de la Isla. Por ello, las autoridades recomiendan prudencia y evitar los desplazamientos innecesarios, asegurar los objetos en terrazas y balcones y no acceder a los barrancos ni a la costa mientras las precipitaciones sean intensas.