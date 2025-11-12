Las Palmas de Gran Canaria insta al Gobierno central a flexibilizar la regla de gasto

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insta al Gobierno central a través de la Federación Española de Municipios (Fem) a flexibilizar la regla de gasto a los ayuntamientos que tengan las cuentas saneadas. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, así lo indicó este miércoles en la Comisión de Pleno de Gestión Económico Financiera ante los reproches de la oposición por la baja ejecución presupuestaria que arrastra el Consistorio.

El edil dio cuenta en esa misma Comisión de Pleno de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de la capital hasta el tercer trimestre. Esta apenas alcanzó el 34,6% hasta septiembre, es decir, han gastado 223,5 millones de euros de los 645,2 presupuestados. Hace un año el nivel era del 38,37% -224,7 de 585,6 millones-. En inversiones reales solo alcanza el grado de ejecución solo alcanza el 17,89%.

Licitaciones complejas y dificultades

«Es evidente que la ejecución es bastante mejorable, nosotros lo reconocemos», indicó Spínola durnate su intervención, «hay licitaciones complejas, dificultades que van surgiendo, por falta de recursos humanos en centros directivos y eso produce retrasos indeseados». No obstante, matizó que la ejecución pega normalmente «un acelerón» a final de año.

Spínola explicó que su objetivo será «gastar prácticamente el 100%» de los 365 millones de euros que les deja el techo de la regla de gasto. «Los presupustos son mayores, pero la regla es la que es y no podemos superarla», matizó al tiempo que la definía como «un corsé que no nos gusta»; y que, además «afecta a todas las administraciones públicas».

Entre las críticas de PP y Vox por la baja ejecución, el edil popular Diego López Galán instó al Consistorio a actuar. «La alcaldesa estuvo en el Consejo de Ministros con María Jesús Montero [ministra de Hacienda], dígale que flexibilice la regla de gasto para los ayuntamientos y las comunidades autónomas cumplidoras»; dado que esta es una situación que también le afecta al Gobierno de Canarias, presidido por CC y PP.

Inversiones finacieramente sostenibles

Spínola definió la regla de gasto como algo «nocivo» y un «impedimento para que un ayuntamiento como el nuestro que tiene muchos recursos pueda gastarlos». En este sentido, indicó que instan al Gobierno de España para «que se flexibilice la regla de gasto en las inversiones financieramente sostenibles, es algo que demandamos a través de la Fem».

El concejal de Hacienda insistió que esto es algo que debe pedir la Fem a nivel estatal dado que es una situación «de muchísimos ayuntamientos» que, pese a tener las cuentas saneadas, debe aplicarse este «corsé» en el gasto, tal y como lo definió en la Comisión.

En cuanto a la baja ejecución en partidas con contratos de servicios vencidos, Spínola anunció que el Ayuntamiento aprobará en el pleno de este mes de noviembre una modificación de crédito para pagar 3,7 millones de euros a la contrata de Parques y Jardines -vencido desde hace dos años años-. La cuenta 413 -la deuda a proveedores- está hoy en 47 millones.