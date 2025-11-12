Las Palmas de Gran Canaria refuerza su operativo municipal ante la alerta por fuertes lluvias y vientos

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presidido este miércoles la constitución del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) ante la alerta declarada por la previsión de fuertes vientos, lluvias e inundaciones que afectarán a la capital grancanaria durante las próximas horas.

El Ayuntamiento ha decidido cerrar de forma temporal los parques públicos vallados y suspender todas las actividades al aire libre a partir de las 12:00 horas, como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, el Consistorio ha anunciado el refuerzo de los distintos servicios municipales —incluyendo Policía Local, Protección Civil y Limpieza—, con el fin de dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse.

El área de Limpieza, por su parte, activó desde ayer un operativo especial con 80 efectivos, centrado en labores preventivas y de revisión de imbornales, alcantarillado y zonas propensas a acumulaciones de agua.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la precaución y la colaboración ciudadana, recordando la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia durante el episodio meteorológico.

En directo | Última hora del paso de la borrasca Claudia por Canarias

Sigue aquí las actualizaciones en tiempo real sobre la lluvia, el viento y las incidencias en Canarias.