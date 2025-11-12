El PP denuncia que Las Palmas de Gran Canaria solo ejecutó el 34,6% del presupuesto hasta septiembre

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha criticado la baja ejecución del presupuesto de gastos del consistorio a fecha 30 de septiembre de 2025, que se sitúa en el 34,65%, 3,72 puntos menos que en el mismo periodo del año anterior. Según el grupo popular, este resultado refleja una gestión “ineficaz” pese a contar con 59,6 millones de euros más respecto a 2024.

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre, el Ayuntamiento disponía en 2024 de 585,6 millones de euros, de los que ejecutó 224,7 millones (38,37%). En 2025, el presupuesto asciende a 645,2 millones, pero solo se han gastado 223,5 millones (34,65%).

Delgado señaló que el Ayuntamiento mantiene 636,7 millones de euros en caja, mientras “proveedores esperan cobrar” y “los servicios se resienten”. A su juicio, la situación refleja que el grupo de gobierno —formado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias— “gestiona más dinero con peores resultados”.

Inversiones "infladas" por una sentencia judicial

El informe municipal indica un ligero aumento en la ejecución de inversiones, que pasa del 15,27% en 2024 al 17,89% en 2025. Sin embargo, Delgado sostuvo que este incremento está “artificialmente inflado” por el pago de una sentencia judicial relativa a una finca de 43 hectáreas en Las Coloradas, con un coste de 14,5 millones de euros.

Según la portavoz popular, este desembolso “no se traduce en mejoras tangibles” para la ciudad, al no corresponder a obras ni servicios nuevos. En términos reales, añadió, la inversión en proyectos municipales es 7,7 millones menor que el año anterior.

Caída de la ejecución social

Uno de los puntos que el PP considera más preocupantes es la ejecución del gasto social, que habría caído de 17 millones de euros en 2024 (31,2%) a 5,4 millones (13,85%) en 2025. Delgado afirmó que esta reducción supone 11,5 millones menos destinados a familias, entidades sociales y organizaciones que operan en los barrios.

La portavoz advirtió que “la red de apoyo social se está debilitando” y que el Servicio de Intervención de Calle sigue sin funcionar por las noches, mientras aumenta la presencia de personas sin hogar en las calles.

Contratos prorrogados y servicios externalizados

El PP también denunció un descenso en la ejecución de los trabajos realizados con empresas externas, pese a que el presupuesto de esta partida ha crecido en 26,3 millones de euros. Delgado atribuyó la situación a contratos vencidos y prorrogados, así como a “nulidades” que estarían afectando a la contratación ordinaria.

Según la oposición, esta falta de gestión “tiene consecuencias directas” en los servicios externalizados, especialmente en la recogida de residuos y limpieza viaria, que llegó a motivar la declaración de emergencia sanitaria en el municipio.

En contraste con la baja ejecución en áreas esenciales, el PP subraya que el gasto en publicidad y propaganda ha aumentado un 39% respecto a 2024. Delgado calificó este incremento como una muestra de “eficiencia en campañas e imagen institucional”, criticando que se priorice la comunicación frente a las inversiones y servicios.

Contexto político y reacciones

El grupo de gobierno municipal no ha emitido todavía una respuesta oficial a las críticas. Sin embargo, fuentes cercanas al consistorio apuntan que la ejecución presupuestaria “sigue los plazos habituales” y que “la mayor parte de las inversiones se concentran en el último trimestre del ejercicio”.

El debate sobre la eficacia en la gestión presupuestaria se ha convertido en uno de los ejes del enfrentamiento político entre el Partido Popular y el actual gobierno municipal, en un contexto de crecimiento económico y de aumento de la presión social sobre los servicios públicos.