El Puerto de Las Palmas anula este jueves la concesión a Totisa Energía para la planta de gas natural licuado

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas resolverá en la reunión de este jueves el otorgamiento de 15.440,80 metros cuadrados de suelo y 38.226 de lámina de agua a Totisa Energía para la construcción y explotación de una planta de gas natural licuado (GNL) destinada a la carga y descarga, almacenamiento, comercialización y regasificación, así como a la producción de energía eléctrica, después de que la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias emitiera el 14 de octubre una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable por los riesgos «inaceptables» que supondría para la ciudadanía.

Tres días después, la propia empresa presentó en la Autoridad Portuaria de Las Palmas un escrito renunciando a continuar con el proyecto, y será hoy cuando se anule la concesión de dominio público, cerrando este expediente que se inició en 2018, cuando Totisa solicitó suelo en el Puerto de Las Palmas para realizar su proyecto y, un año después, ganó el trámite de competencia frente a empresas como Endesa y Enagás.

Movimiento en contra

Colectivos vecinales y ecologistas alzaron su voz desde el principio contra la planta de gas, a quienes se unieron más tarde el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que vieron reforzada su postura tras el informe de la Dirección de Salud Ambiental del Gobierno de Canarias, que alertaba de los peligros para la población de la capital grancanaria y la isla.

Infografía del proyecto presentado por Totisa / La Provincia

Más desahucios

Además, el orden del día del Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas incluye el inicio de dos expedientes de desahucio administrativo de barcos sin título habilitante en el Muelle Deportivo, el recurso de reposición de los propietarios de tres embarcaciones con órdenes de desalojo del mismo espacio, la concesión de suelo a nuevas empresas provisionistas, consignatarias, de transporte y mantenimiento de vehículos, o el nombramiento del suplente del director del Puerto en este órgano, entre otros.