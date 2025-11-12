El 'Sea Cloud II', un yate a vela de lujo con grifería de oro, recala en el Puerto de Las Palmas para iniciar un crucero por Canarias desde 3.935 euros

En el Puerto de Las Palmas, a pocos metros de uno de los yates más lujosos del mundo, el Ópera, atracó este miércoles el Sea Cloud II, un exclusivo crucero a vela alemán que ofrece a sus pasajeros la oportunidad de disfrutar en un barco diseñado como los tradicionales grandes veleros pero con las comodidades y ventajas de un yate privado.

A bordo de este barco, que puede alojar solo a 94 turistas, «el viaje en sí se convierte en el objetivo y el tiempo en una consideración secundaria», tal como afirma la compañía Sea Cloud Cruises.

Trabajos de mantenimiento

El Sea Cloud II permanecerá en el Muelle Sanapú hasta el lunes 17 de noviembre después de haber dejado en tierra a los pasajeros que realizaron un crucero por aguas del archipiélago canario. El lunes, nuevos turistas se subirán a este majestuoso barco de tres palos que, mientras, será sometido a varios trabajos de reparaciones.

Ya este miércoles, poco después de llegar a tierra, la actividad a pie de muelle y en la cubierta era incesante. Decenas de trabajadores se esmeraban para dejar a punto este velero de 117 metros de largo y 16 de ancho, que se construyó en el astillero asturiano Gondan en el año 2001. Su llegada se produjo, además, un día después de que uno de los barcos de la misma compañía, el Sea Cloud Spirit, realizara una escala en La Luz.

El ‘Sea Cloud II’ recala esta semana en el Puerto de Las Palmas / E.M.A.

Este velero alemán que navega bajo bandera maltesa cuenta con una superficie vélica de 3.000 metros cuadrados distribuidos en 23 velas.

Distribución

Dispone de cuatro cubiertas, una de ellas, la del puente, utilizada como solarium, la Lido, con un bar, un salón, las suites del propietario y la biblioteca; la de paseo, con la recepción, el restaurante, la boutique y unas suites junior, y la de los camarotes, donde además de alojamientos se encuentran un gimnasio, una sauna y las dependencias médicas. En la cubierta inferior se hallan los camarotes para la tripulación y servicios como la cocina.

Las Islas, desde 3.935 euros

El lunes, el Sea Cloud II iniciará un nuevo crucero por Canarias que recorrerá las islas de Tenerife, El Hierro, La Gomera y Arrecife para regresar a Gran Canaria el 23 de noviembre. Cada pasajero pagará entre 3.935 y 7.625 euros, dependiendo del alojamiento escogido, por las seis noches de viaje, y tendrán la oportunidad de contar con la experiencia y la guía del astrofísico Thomas Kraupe, director de planetarios en Múnich y Hamburgo, que les ayudará a conocer el cielo canario.

Grifería de oro

El Sea Cloud II ofrece siete alternativas de alojamiento, entre camarotes dobles, delux, grand, suites junior o suites del propietario, con medidas que oscilan entre los 12 y los 27 metros cuadrados.

«La opulencia» de las dos suites del propietario incluye «una chimenea, elegantes gabinetes, muebles de alta gama y un espacioso baño de mármol». En estas habitaciones, al igual que en el resto, la grifería está chapada en oro.

Casi el doble de tamaño

El otro crucero que llegó al Puerto de Las Palmas este miércoles casi duplica el tamaño del Sea Cloud II. Con una eslora de 333,3 metros y una manga de 8,65, el MSC Fantasía recaló en Las Palmas de Gran Canaria en su travesía entre Tánger y Salvador con más de 4.300 pasajeros y una tripulación de 1.370 personas a bordo.