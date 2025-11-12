El concejal Spínola sobre los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria: "La situación no puede seguir así"

"La situación tiene que mejorar, no puede seguir así", resaltó el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en la Comisión de Pleno que tuvo lugar este miércoles. El edil, tras ser interpelado por el portavoz del Partido Popular en la sesión, Diego López Galán, indicó que los informes encargados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre el estado y gestión de sus camposantos, "son necesarios, independientemente de que veamos la situación, que no es buena".

El concejal de Hacienda presentó los resultados del primer informe, referentes a la gestión de la empresa concesionaria, Canaricem, en el pleno del pasado mes de octubre. En el mismo se describen una serie de irregularidades de carácter grave que podrían conllevar desde una sanción administrativa hasta la retirada de la adjudicación. Esta fue concedida en 1997 durante 50 años, por lo que no vencería hasta 2047.

Cuatro medidas contra la concesionaria de los cementerios

Las cuatro medidas contempladas son: abrir un expediente sancionador; requerir al concesionario la regularización contable y la entrega de cuentas desagregada e identificación completa de los ingresos y servicios; o revisar, suspender o anular la tasa de mantenimiento. En última instancia, al tratarse de un servicio esencial de interés público, se podría evaluar la apertura de un expediente de resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones.

Tras definir la situación como "sangrante", López Galán preguntó sobre si el Ayuntamiento se decanta más por una u otra alternativa de sanción de las que están sobre la mesa en estos momentos. El edil popular insistió que "el deterioro que vemos es algo constante", relatando trapiezos por el pavimento en mal estado y nichos mal cuidados.

"Estamos trabajando en ello y pronto recibirá la empresa la posición del Ayuntamiento con respecto a los incumplimientos", resaltó Spínola por su parte. Tras recalcar la situación de deterioro que viven los cementerios municipales, subrayó que la situación "la vamos a solucionar de una manera u otra" y que la decisión se dará a conocer.

Un segundo informe de obras y arquitectura

Tras este primer informe, Spínola indicó en el pleno del mes pasado que han encargado un segundo informe relativo a obras y arquitectura, lo que permitirá conocer el estado en el que se encuentran los recintos. Actualmente, Canaricem gestiona los cementerios de San Lázaro, Las Palmas (Vegueta), el Puerto y Tafira.

También con la intención de mejorar la gestión de los cementerios, Spínola indicó en la Comisión de Pleno que la intención del Consistorio es incorporar un jefe de sección a la Unidad Técnica de Cementerios. El Ayuntamiento está reforzando su plantilla -este miércoles salieron 25 plazas de auxiliarias administrativos- ante la escasez crónica de recursos humanos que viene arrastrando en numerosos servicios.