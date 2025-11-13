Adiós a los últimos vestigios de la TAO: Las Palmas de Gran Canaria deja limpio el espacio de la terraza

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa con la recuperación del espacio que ocupaba la antigua terraza TAO Club & Garden, en los jardines Alonso Quesada, con los trabajos de acondicionamiento de la parcela para hacerla transitable hasta la realización de un nuevo proyecto.

Hasta entonces, y para que la ciudadanía pueda transitar en ella, el área de Urbanismo lleva a cabo la demolición de la plataforma existente para dejarla al mismo nivel del suelo, una actuación que ha supuesto una inversión de 42.448,51 euros.

El consistorio, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, trabaja de forma paralela en la redacción de un anteproyecto que definirá su nuevo uso público tras recuperar el espacio el año pasado. La recuperación del enclave, que ocupa una superficie de 1.600 metros cuadrados, forma parte de la política municipal impulsada por el actual grupo de Gobierno para garantizar que los espacios públicos estén al servicio de la ciudadanía, en este caso, un dominio público que se destinó durante más de dos décadas al ocio nocturno.