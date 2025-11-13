Baño no recomendado en zonas de Las Canteras, basura en la orilla y un balneario inundado por la borrasca Claudia

La borrasca Claudia dejó durante la madrugada un amplio rastro de lluvias, escorrentías y desperfectos en distintos puntos de Gran Canaria, aunque sin causar heridos. En la capital, la playa de Las Canteras amaneció este jueves con el baño no recomendado en varios accesos, acumulación de basura en la orilla y un balneario afectado por una inundación, según informó la Concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de sus redes sociales.

Escorrentías en el Barranco de la Ballena y baño desaconsejado

Las precipitaciones de la noche generaron escorrentías en el Barranco de la Ballena, lo que llevó a activar la señalización de baño no recomendado en los accesos de Garnier, Ñoño y Lepanto. Operarios de Ciudad de Mar, apoyados por un tractor, trabajaban desde primera hora para acelerar la limpieza de la orilla y retirar los restos arrastrados por el agua.

El balneario de la calle Gomera, inundado

El balneario de la calle Gomera se vio afectado por una inundación provocada por el arrastre de agua desde el paseo. Técnicos municipales ejecutaron tareas de achique y limpieza durante la mañana, con el objetivo de restablecer su funcionamiento cuanto antes.

La ciudad resiste la borrasca sin daños relevantes

Pese a estas incidencias en el litoral, el Ayuntamiento informó de que la borrasca no dejó daños de consideración en el resto del municipio. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, explicó que todos los dispositivos permanecieron operativos durante la noche y que, tras una revisión de los puntos sensibles —Miller, San Telmo, Belén María, Julio Luengo, avenidas y túneles principales—, no se detectaron incidentes reseñables, más allá de charcos puntuales y pequeños arrastres.

Los 80 efectivos del Servicio Municipal de Limpieza y personal de Emalsa realizaron también verificaciones en zonas propensas a escorrentías, sin localizar acumulaciones significativas.

Una noche complicada en la isla: desprendimientos, caídas de árboles y carreteras cortadas

En el resto de Gran Canaria, la borrasca sí generó más complicaciones. En San Bartolomé de Tirajana, uno de los municipios más afectados, se registraron la caída de un árbol en San Fernando, el derrumbe de un muro en Playa del Inglés que dañó tres vehículos y varios accidentes leves en la GC-1, todos sin heridos. También fue necesaria la intervención en viviendas y puntos del alcantarillado.

En Mogán, las intensas lluvias activaron los barrancos de Veneguera, Mogán y Arguineguín, con escorrentías de gran caudal y un desprendimiento que dejó incomunicado al barrio de El Caidero. En Tejeda, un corte de carretera afectó a los accesos a Roque, Solana y Chorrillo. Además, Protección Civil atendió a personas vulnerables y realojó a varias en espacios habilitados.

En Santa Lucía de Tirajana se registraron más de 80 litros por metro cuadrado, lo que provocó desprendimientos en vías de medianías y problemas puntuales en la red de saneamiento, así como fallos en semáforos por una avería eléctrica.

Lluvias intensas en el interior y registros de hasta 66,4 litros

Los datos de precipitaciones confirman el fuerte impacto del temporal en la mitad sur e interior de la isla. La estación de Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, contabilizó 66,4 litros por metro cuadrado hasta las seis de la mañana, seguida por Vega de San Mateo (57,4 l/m²), Tejeda (48,7) y Cruz de Tejeda (48,6).

En las cumbres de La Palma, donde Claudia golpeó primero, se superaron los 110 litros por metro cuadrado durante la noche.

Avisos activos y evolución del temporal

La Aemet mantiene activos avisos naranjas por lluvias y viento, con previsión de acumulados de hasta 100 litros en 12 horas en cumbres y medianías. Se suman alertas por fenómenos costeros, que afectan a puertos y operativas marítimas en varias islas.

Las autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar cauces, extremar la precaución y seguir solo los canales oficiales.

Mientras el Archipiélago continúa pendiente de la evolución de Claudia, Las Canteras intenta recuperar la normalidad tras una madrugada marcada por el agua, los arrastres y la imagen poco habitual de un balneario inundado y el baño desaconsejado en pleno mes de noviembre.