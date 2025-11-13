Canarias celebra la suerte: dos premios de la Lotería Nacional reparten alegría en varias islas

El sorteo de la Lotería Nacional volvió a sonreír a Canarias este jueves con la llegada de un primer y un segundo premio que dejaron miles de euros en varios puntos del Archipiélago. Las localidades de Melenara, Las Galletas y El Tablero figuran entre los lugares afortunados en una jornada marcada por un reparto muy amplio de premios en todo el país.

El primer premio, correspondiente al número 57.296, tocó en dos municipios canarios: Melenara (Gran Canaria) y Las Galletas (Tenerife), donde se sellaron algunos de los décimos agraciados. Este número dejó también fortuna en varios puntos de la Península.

Otros lugares donde cayó el primer premio 57.296:

Chiclana de la Frontera (Cádiz), Librilla (Murcia), Sevilla, Esparreguera (Barcelona), San Pedro del Pinatar (Murcia), además de ser distribuido a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y vendido en Benidorm (Alicante), Gijón (Asturias), Villanueva del Fresno (Badajoz), Barcelona, León y Chañe (Segovia).

El segundo premio también llega al Archipiélago

El segundo premio, dotado para el número 57.151, también dejó parte de su fortuna en Canarias, concretamente en El Tablero (Las Palmas), una de las localidades donde se validaron décimos ganadores.

Otros municipios agraciados con el 57.151:

Callosa de Segura (Alicante), Santa Susanna (Barcelona), Jerez de la Frontera (Cádiz), El Carpio (Córdoba), Pozoblanco (Córdoba), Girona, San Sebastián (Guipúzcoa), Las Palmas de GC, Alcantarilla (Murcia), Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Dos Hermanas (Sevilla) y Zaragoza.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).